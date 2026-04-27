Иран спря износа на някои продукти от стомана

Иран е предприел действия за временна забрана за износа на стоманени плочи и горещо валцувани стоманени листове за периода до 30 май тази година. Това съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от агенция Ройтерс. Крайната икономическа мярка е предприета, тъй като иранската стоманодобивна индустрия е била една от целите по време на американско-израелските удари по страната в последните месеци.

Спешен план за внос на стоманени плочи и горещовалцувани листове

Секретарят на Асоциацията на иранските производители на стомана по-рано заяви, че се работи по спешен план за внос на стоманени плочи и горещо валцувани листове, допълни „Иран интернешънъл“ - медия на иранската емиграция със седалище в Лондон.

Той също така призова иранските промишлени предприятия да управляват потреблението си на суровини през следващите два месеца.

Иранският ежедневник "Етемад“ съобщи, че по време на атаките срещу Иран стоманодобивната промишленост на страната е загубила годишен производствен капацитет от около 10 милиона тона, което представлява около 25–30 процента от общия производствен капацитет на страната в сектора.

