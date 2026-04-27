България се утвърди като четвърта сила в Европа: Борците ни с впечатляващ пробив в Тирана

27 април 2026, 13:16 часа
Снимка: Bulgarian Wrestling Federation
Националите ни по борба се завърнаха в България с престижното четвърто място в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като в последния ден Ахмед Батаев донесе сребро в категория до 92 кг свободен стил. Борците ни се завръщат с общо шест отличия - злато за Кирил Милов, сребърни медали за Ахмед Батаев и Семен Новиков, както и бронзови за Стефан Григоров, Биляна Дудова и Ахмед Магамаев.

Общото класиране се оглавява от отбора на Украйна, който спечели шест златни медала - всеки един от тях при дамите. Втори, само с една титла по-малко, се нареждат азербайджанците, които се нуждаеха от три в последния ден, когато имаше четирима финалисти. Почетната стълбица се запълни от отбора на Турция, който единствен от останалите спечели повече от едно злато - чрез Ръза Каяалп на 130 кг класически стил и Несрин Баш на 68 кг жени.

Ахмед Магамаев

След България в класирането се нарежда Полша с две бронзови отличия по-малко, а Армения оформи челната шестица на еврошампионата. С по една титла са още Румъния, Словакия, Дания, Норвегия и Сърбия.

Жанина Колева
