Войната в Украйна:

Наско Сираков: Не съм предал щафетата – ще трябва да нося отговорност пред човек, който дава толкова пари

27 април 2026, 13:38 часа 632 прочитания 0 коментара

Президентът на Левски Наско Сираков коментира за пореден път смяната на собствеността на клуба. Както е известно, в края на миналата седмица легендарният нападател се раздели с контролния пакет акции на „сините“, които преминаха в ръцете на Атанас Бостанджиев. Новият собственик обеща на феновете, че под негово ръководство отборът ще тръгне нагоре, а също така Левски ще има и нов стадион.

Сираков остава президент на Левски

Сираков говори пред медиите по време на тържествата по случай 40-годишнината от последната титла на Берое. Той бе категоричен, че не е предал щафетата, тъй като остава на поста президент на клуба. Бившият нападател допълни, че сега ще трябва да носи отговорност пред човек, който е готов да извади много пари с Левски, а това не е никак лесно. Сираков също така сподели, че при всички случаи се нуждае от малка почивка след последните 6 години, в които бе начело на „сините“.

Атанас Бостанджиев

„Не вярвам задълженията ми да станат по-леки“

„Не съм предал щафетата. Гледайте нещата зад кулисите. Аз си оставам президент. Не вярвам и задълженията ми да станат по-леки. Ще ми е по-лесно, ако нося отговорност само пред себе си и левскарите, а сега трябва да го правя и пред друг човек, който дава толкова пари. Но това не ме плаши. При всички случаи обаче трябва да си почина малко след тези 6 години“, заяви Наско Сираков.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Наско Сираков Левски Атанас Бостанджиев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес