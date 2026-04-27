Наско Сираков: Не съм предал щафетата – ще трябва да нося отговорност пред човек, който дава толкова пари

Президентът на Левски Наско Сираков коментира за пореден път смяната на собствеността на клуба. Както е известно, в края на миналата седмица легендарният нападател се раздели с контролния пакет акции на „сините“, които преминаха в ръцете на Атанас Бостанджиев. Новият собственик обеща на феновете, че под негово ръководство отборът ще тръгне нагоре, а също така Левски ще има и нов стадион.

Сираков остава президент на Левски

Сираков говори пред медиите по време на тържествата по случай 40-годишнината от последната титла на Берое. Той бе категоричен, че не е предал щафетата, тъй като остава на поста президент на клуба. Бившият нападател допълни, че сега ще трябва да носи отговорност пред човек, който е готов да извади много пари с Левски, а това не е никак лесно. Сираков също така сподели, че при всички случаи се нуждае от малка почивка след последните 6 години, в които бе начело на „сините“.

„Не вярвам задълженията ми да станат по-леки“

„Не съм предал щафетата. Гледайте нещата зад кулисите. Аз си оставам президент. Не вярвам и задълженията ми да станат по-леки. Ще ми е по-лесно, ако нося отговорност само пред себе си и левскарите, а сега трябва да го правя и пред друг човек, който дава толкова пари. Но това не ме плаши. При всички случаи обаче трябва да си почина малко след тези 6 години“, заяви Наско Сираков.

ОЩЕ: Наско Сираков критикува новото правило на БФС: И аз търся българи, но няма достатъчно добри за Левски