На пешеходна пътека: Майка и дете пострадаха при катастрофа на две коли

27 април 2026, 14:40 часа
Снимка: БГНЕС
Лек автомобил, спрял да пропусне пешеходци, е ударен отзад от друга кола и блъска майка с шестодишно дете в Ямбол, съобщиха от полицията. Заради катастрофата на ул. “Търговска“, в района на № 67, участъкът беше затворен за движение за близо два часа, видя репортер на БТА. Сигналът за инцидента е подаден около 12:05 часа. 

В резултат на сблъсъка първата кола се е придвижила напред и е блъснала майката и детето на пешеходната пътека. Те и жената, шофирала първия автомобил, са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“.

Всички са с повърхностни наранявания и след оказване на медицинска помощ са освободени за домашно лечение.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни. По случая е взето отношение по административен ред, уточниха от полицията.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
