Гладен крокодил "на вечеря" в кухнята на хотел (ВИДЕО)

27 април 2026, 7:35 часа
Снимка: dMz / Pixabay
Гладен крокодил се опитва да влезе в кухнята на хотела в Зимбабве, за да похапне. На видео се вижда как огромният хищник пропълзява в столовата и се опитва да се покатери върху плота, шокирайки персонала и гостите. Смята се, че е дошъл от близката река.

В публикация от хотела се пошегуваха: "В петък имахме ранно сутрешно посещение от неочакван гост в ресторанта. Той проверяваше защо румсървисът закъснява. Няма правила. Няма покана. Няма резервация. Това е Замбези – където диво означава диво".

Според британски турист, който е отседнал в хотела, животното се е държало "сякаш е платен гост". Той разказа, че влечугото се е разхождало из имота, опитвало се е да се покачи през рецепцията, отпуснало се е за кратко на фотьойл и накрая се е установило близо до басейна.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Хотел Зимбабве Крокодил
