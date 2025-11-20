Най-силната молитва за деня на християнското семейство

Празникът Въведение Богородично, известен още като ден на християнското семейство, учи на търпение, любов към Бога и ближния, а традициите му съхраняват духа на чистота и духовно възвисяване за всяко семейство.

Каква молитва да прочетем на празника Въведение на Пресвета Богородица в храма

"О, Всесвета Дево, Царице на небето и земята, избрана Божия невесто преди всички векове, в неотдавнашни времена си дошла в законния храм за годежа с Небесния Младоженец! Ти остави хората и бащиния Си дом, за да принесеш Себе Си в жертва - чиста и непорочна на Бога. Ти първа даде обет за вечно девство. Помогни и на нас да се пазим чисти и боязливи от Бога през всичките дни на живота си, за да бъдем храмове на Светия Дух. Помогни на всички, които живеят в манастири и са се заклели да служат на Бога, да Ти подражават, да живеят живота си в чистотата на девството и от младостта си да носят благото и леко иго Христово, да пазят светостта на обетите си.

Голям църковен празник идва утре, 21 ноември, спазват се редица традиции и обичаи

Ти, Всечиста, която прекара всичките дни на младостта Си в храма Господен, далеч от изкушенията на този свят, в непрестанна молитва, във всяко телесно и духовно въздържание, помогни и на нас да отблъскваме вражеските изкушения, които идват при нас от плътта, света и дявола от младостта ни. Помогни ни да ги победим чрез молитва и пост. Ти, бидейки с ангелите в храма Господен, притежаваш всички добродетели и най-вече смирение, чистота и любов, за да побереш в тялото си непостижимото Божие Слово.

Позволи и на нас, обзетите от гордост, невъздържание и леност, да се облечем във всяко духовно съвършенство, за да може всеки от нас с твоята помощ да приготви сватбена дреха за душата си и миро на добрите дела, за да не излезем голи, а готови да посрещнем нашия безсмъртен Жених и Твоя Син - Христос Спасител и наш Бог, и Той да ни приеме с мъдрите девици в небесните обители, където със светиите ни е удостоил винаги да прославяме всесвятото Име на Отца и Сина и Светия Дух и Твоето благодатно застъпничество винаги, сега и винаги, и во веки веков. Амин!"

Прочетете също: Въведение Богородично – какво се прави на празника на християнското семейство?