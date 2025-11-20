Учени: Повече от 60 години Земята има таен спътник, за който никой не знае

Учени откриха малка космическа скала в космоса, която тихо следва Земята от десетилетия. Те я класифицират като квази-сателит. Мистериозният обект, известен като PN7, обикаля около нашата планета от 60-те години на миналия век, според Daily Galaxy. Следователно, неговото присъствие поставя под въпрос представите ни за това колко спътника всъщност може да има Земята.

Какво е известно за странния спътник, който обикаля около Земята?

Откриването на PN7 е поредното допълнение към нарастващия списък от спътници в сянка на Земята - космически стопаджии, които споделят нашата орбита около Слънцето.

"Нова статия, публикувана в Research Notes of the American Astronomical Society, потвърждава необичайното движение на PN7, което понякога изпреварва Земята, а понякога изостава. За разлика от познатата ни Луна, тези обекти не са гравитационно свързани с нашата планета; вместо това те се движат в деликатен гравитационен баланс, обикаляйки около нас като безшумни спътници през Слънчевата система", се обяснява в публикацията.

Междувременно, когато астрономът от Университета на Мериленд Бен Шарки за първи път чу за PN7, както сега го наричат ​​учените, първото нещо, което му дойде на ум, беше: "О, страхотно, още един."

"Наблюдения от телескопи като Pan-STARRS в Хавай, който за първи път откри PN7, показват колко динамична и пренаселена е орбиталната среда на Земята. Някои от тези квази-спътници, като Камоалева, остават стабилни в продължение на векове, докато други биват прогонени само след няколко десетилетия от фините сили на Слънцето и Земята", добавя Daily Galaxy.

Докато квази-сателитите като PN7 споделят земната орбита, без да бъдат уловени, мини-сателитите отиват още една крачка - те се превръщат във временни спътници, уловени от гравитацията на нашата планета, преди да избягат обратно в дълбокия космос.

Тези мимолетни посетители са мънички, крехки и е известно, че са трудни за забелязване. Григорий Федорец, астроном от университета в Турку във Финландия, обяснява, че повечето мини-луни са "достатъчно малки, като камъни", което ги прави трудни за откриване. Досега са потвърдени само няколко такива обекта, всеки от които съществува по-малко от година, преди гравитацията да го освободи", подчертава публикацията.

Изследователите предполагат, че тези квази-спътници биха могли да бъдат останки от астероиди, уловени от огромната гравитация на Юпитер, фрагменти от повърхността на Луната или дори оцелели от хаотичното формиране на ранната Слънчева система.

