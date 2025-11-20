Въведение Богородично 2025: Какво се прави и какво се яде на този празник

Сред дванадесетте големи църковни празника, Въведение Богородично е един от тях. Според новоюлианския календар, този празник се чества на 21 ноември. Той символизира началото на духовната подготовка за идването на Спасителя и напомня за чистотата, смирението и предаността, с които Пресвета Богородица е влязла в храма, за да се посвети на служене на Бога.

История на празника Въведение Богородично

Благочестивите родители на Пресвета Дева Мария, светите и праведни Йоаким и Анна, доживели до дълбока старост, но останали бездетни. Те дали обет: ако Господ им дари дете, ще го посветят на служба на Бога в Йерусалимския храм. Заради голямото им търпение, непоколебима вяра и взаимна любов, Господ чул молбата им - на светия съпруз се родила дъщеря, на която ангел дал името Мария, което на еврейски означава "надежда".

Когато Мария навършила три години – възрастта, на която според еврейския закон детето се отбивало от кърмене – родителите ѝ решили да изпълнят обета си. Тригодишната Мария не само не се уплашила от раздяла със семейството си и не плакала, а напротив, с радост приела волята на родителите си и се съгласила да служи в храма.

Придружена от Йоаким и Анна, роднини и съвременници от Назарет, със запалени свещи в ръце и пеещи псалми, Мария била отведена в храма Господен. Праведните родители били духовно щастливи, че са удостоени да донесат на Бога най-ценния дар - единствената си дъщеря, която станала Негова слугиня.

Традиции и обреди на празника Въведение в храма на Пресвета Богородица

Въведението в храма на Пресвета Богородица е един от големите църковни празници, които ни напомня за чистота на сърцето, преданост към Бога и готовност за служене. Основната традиция на този ден е посещението на храма. Вярващите молитвено си спомнят детството на Пресвета Богородица, нейната преданост към Господа и радостта на родителите ѝ, които са я поверили на службата. В храмовете се провежда съвместно четене на псалми и молитви, посветени на Богородица.

Благословията на децата е особено почитана. Родителите водят децата си в храма, за да ги посветят на Господа и да поискат здраве и духовна закрила. Вярва се, че молитвата на този ден е особено силна и може да предпази децата от несгоди.

След посещението на църквата семейството се събира около празничната трапеза. Празникът се пада по време на Коледните пости. На трапезата се слагат пости ястия. Разрешена е консумацията на риба и малко червено вино.

Според народните вярвания трапезата се оставя неразтребена, защото се вярва, че през нощта Богородица ще слезе да вечеря.

