Загадки за чудесата на света, които не познаваме

Из цялата земя са създадени творения на изкуството и архитектурата, които са всеизвестни. Те будят възхищение и привличат милиони туристи ежегодно. Но запознати ли сме напълно с историята им, или зад някои от тях се крият неразгадани загадки? Нека видим:

Айфеловата кула

Символът на любовта и романтиката във френския град е проектиран от Густав Айфел. Знаехте ли обаче, че този мъж е построил апартамент за себе си на последния етаж на кулата, който често е посещавал приживе. Днес туристите могат да се докоснат до апартамента, превърнат в музей, към които са включени допълнително и восъчните фигури на Томас Едисън и Густав Айфел.

Статуята на Свободата

Загледали ли сте се, че в краката на статуята има скъсана верига? А знаете ли защо? Всъщност Статуята е подарък от Франция за САЩ по случай 100 години от Американската революция. Тя е символ на свобода, демокрация и край на робството.

Едно от най-големите чудеса на света изчезва

Матърхорн, Дисниленд

Моделираната планина Матърхорн в Дисниленд е “кръстена” на планина в Алпите, намираща се между Швейцария и Италия. В Дисниленд обаче тя представлява първото по рода си подземно увеселително влакче.

Кулата в Пиза

Съществуват немалко въпросителни относно създаването на наклонената кула в Пиза. Един от неразгаданите въпроси е кой всъщност е построил камбанарията на катедралата. По мненията на историците е възможно това да са двама души - Бонано Пизано или Diotisalvi.

Биг Бен

Биг Бен всъщност е името само на камбаната в кулата на Британския парламент. До 2012 година цялото име на сградата е “The Bell Tower of The Palace of Westminster”, а след това е прекръстена на “Кулата на Елизабет”. Но откъде всъщност произлиза името “Биг Бен”, не е ясно.

Вярвате ли в чудеса?

Картината “Викът” на Мунк

Едва ли има човек, който да не знае как изглежда картината на художника Едвард Мунк - “Викът”. Много от вас обаче е възможно да не знаят защо небето е изобразено по този начин. През 2003 година група астрономи се опитват да дадат отговор на въпроса, като споделят, че през 1883 година е изригнал вулканът Кракатоа, поради което в атмосферата попаднало голямо количество вулканична прах. Няколко години след изригването в небето все още се наблюдавали изключително ярки залези с наситен цвят. Може би това е причината художникът на картината да представи небето в яркочервено.

Голдън Гейт Бридж

Мостът, намиращ се в САЩ, също е световноизвестна забележителност, привличаща немалко туристи. Първоначално американският флот настоявал мостът да бъде боядисан в черно и жълто райе, за да бъде видим в условия на мъгла, но Ървинг Морлоу - архитект на конструкцията, спечелил доверието на военните и мостът бил боядисан в тъмнооранжев цвят. По този начин не само бил видим във всякакви условия, но и представлявал интерес за жителите.