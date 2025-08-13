От България до Ню Йорк: Интервю с Теодор Жеков за изграждането на кариера в бизнеса и технологиите

Роден и израснал в България, Теодор Жеков изгражда кариерата си на няколко континента, работейки главно в Амстердам и Ню Йорк. Той превръща бизнес проблеми в приложими технологични решения. Работата му е донесла измерими резултати за големи организации като Amazon, Tesla и, в последно време, за един от световните лидери в мениджмънт консултирането Boston Consulting Group (BCG). Ето какво сподели той пред Actualno:

Интервюиращ: Кога за първи път се появи твоят интерес към иновациите?

Жеков: Започна още рано. В гимназията ръководих проект, който спечели национален конкурс: мобилно приложение за глухонеми, който ги алармира когато има важни звуци като например пожарна аларма. Това ме научи, че технологията може да бъде използвана за нестандартни решения на стандартни за общетвото ни проблеми. Този урок ме води и до днес.

Интервюиращ: Какво те научи работата ти Amazon и Tesla за ролята на технологиите в бизнеса?

Жеков: Технологиите вече не са помощна функция, а двигател на конкурентното предимство. Най-успешните компании третират технологиите като основна част за техния бизнес а не просто като улеснение. Това позволява по-бързо вземане на решения, по-добро качество на услугата и изцяло нови бизнес модели. Но истинският ефект идва само когато технологията е съобразена с реалните бизнес нужди и е внедрена в ежедневната работа на хората.

Интервюиращ: Защо консултантство и защо избра Boston Consulting Group?

Жеков: Консултантството беше идеалната възможност да прилагам уменията си в мащаб. BCG съчетава стратегическо мислене с дълбок фокус върху иновациите. Още в началото на кариерата ми получих шанс да работя по високорискови проблеми, с които се сблъскват лидери на някои от най-големите глобални компании. Именно тази среда ме мотивира да уча бързо и да превръщам смели идеи в измерими резултати.

Интервюиращ: Защо реши да се преместиш в Съединените щати?

Жеков: САЩ е един от най-динамичните пазари за иновации и технологии. Ню Йорк, в частност, е мястото където има най голямо количество култури, идеи и различни индустрии на едно място. Тук мога да консултирам водещи компании по най-належащите им бизнес и технологични предизвикателства, помагайки им да превърнат концепции в приложими, устойчиви решения. Темпото, разнообразието и амбицията на този град го правят идеалната среда за разширяване на границите на възможното.

Интервюиращ: Участваш като съдия в бизнес състезания. Разкажи ни защо.

Жеков: Това е моят начин да върна стойност към общността на иноваторите. В началото на моята кариера аз също участвах в тези състезания и научих много за иновациите и се вдъхнових за моята кариера. Тези събития събират смело мислене и хора, които не се страхуват от това да се провалят защото това е нормална част от успеха. За мен това е и възможност да продължавам да се уча, да виждам как следващото поколение подхожда към настоящите проблеми за да изгради едно по добро бъдеще.

Интервюиращ: Как виждаш бъдещето си?

Жеков: Виждам бъдещето си на пресечната точка между бизнес иновациите и технологиите, разработвайки надежден изкуствен интелект и други трансформиращи решения в ключови индустрии като технологии, здравеопазване и финанси. Фокусът ми е върху изграждането на системи, които са технологично напреднали, търговски жизнеспособни и оперативно устойчиви. Същевременно искам да помагам на следващото поколение новатори, за да помогна на въздействащите идеи не само да се реализират, но и да издържат тестът на времето.