Защо рибите стоят на дъното на аквариума

Когато рибите започнат да стоят на дъното, въпросът е дали това е нормална почивка или знак за проблем. Отговорът се крие в условията в аквариума: вода, кислород, температура, стрес и здраве. В следващите редове ще ви покажем как да различите ситуацията и какво да направите навреме.

Кога е нормално, а кога не?

Някои видове са дънни по природа и често се крият между камъни и растения – сомчета, коридораси, лещанки. Кратка почивка на дъното след хранене също е нормална. Тревога буди, ако рибите са отпуснати, дишат учестено, търкат се, стоят на една страна или отказват храна. Тогава причината най-често е в параметрите на водата или в здравословен проблем.

Водата е всичко - амоняк, нитрити, нитрати

Дори малки количества амоняк и нитрити дразнят хрилете и водят до апатия и стоене ниско. Нитратите, макар и по-малко токсични, в по-високи нива отслабват имунитета и също правят рибите летаргични. Тествайте водата с комплект и търсете нулеви стойности за амоняк и нитрити, а нитратите – под 25-50 ppm според системата и вида. При отклонения сменете част от водата (25-40%), намалете храната, сифонирайте дъното и обслужете филтъра в отделена аквариумна вода, за да запазите бактериите.

Кислородът и движението на водата

Недостигът на кислород води до мудност, стоене на ниско и понякога задушливо „захапване“ на повърхността. Топлата вода държи по-малко кислород, а застоялите аквариуми бързо обедняват. Нощем растенията консумират кислород и това може да свали нивата. Решението е просто: подсилете повърхностното движение с филтър, насочете струята да „разбива“ водата или добавете въздушен камък. В горещи дни разредете храненето и правете по-чести частични смени.

Температура на водата

Рибите са чувствителни към резки промени и неподходящи температури. Повечето тропически видове се чувстват добре около 24-27°C, докато студенолюбивите, като златни рибки, предпочитат приблизително 18-22°C. Твърде студената вода забавя метаболизма и води до залежаване; твърде топлата снижава кислорода. Винаги съчетайте температурата на новата вода с тази в аквариума, за да избегнете шок.

Болести и плувен мехур

Проблеми с плувния мехур причиняват отрицателна плаваемост – рибата „потъва“ и стои на дъното, често с наклонено тяло. Причината може да е бактериална инфекция, паразити, подуване от преяждане или вторично след лоша вода. Огледайте за допълнителни признаци: петънца като сол, разкъсани перки, подут корем. При съмнение изолирайте рибата, подобрете условията и потърсете съвет от ветеринар по водни животни; често стабилната вода е половината лечение.

Стрес, територия и новодошли

Претъпкан аквариум, агресивни съседи и силно течение тласкат по-плахите риби към дъното. Нови обитатели понякога „замръзват“ ниско, докато свикнат със светлината и миризмите. Дайте им укрития, намалете осветлението в първите дни и хранете внимателно – малко, но по-често. Проверете и pH/твърдостта: внезапни промени могат да предизвикат стрес и летаргия.

Кратък чеклист за 60 секунди

Проверете термометъра и съответствието между нагревател и реална температура.

Тествайте амоняк/нитрити/нитрати; при проблем сменете 25-40% от водата.

Увеличете раздвижването на повърхността и обогатяването с въздух.

Отстранете излишната храна и отпадъци; натоварете по-малко филтъра.

Наблюдавайте признаци на болест: точки, разкъсани перки, гъбести налепи, подуване.

Какво да направите още днес?

Първо, измерете ключовите параметри и температурата. Ако има отклонения, сменете част от водата, почистете филтъра в аквариумна вода и добавете свежа, обезхлорена вода със сходна температура. Увеличете повърхностното движение и осигурете постоянна аерация. Огледайте рибите: ако има точки, рани или издуване, преминете към карантина и подходящо лечение според признаците.

Профилактика, която работи

Поддържайте умерено население, редовни частични смени, седмично тестване и разумно хранене – толкова, колкото се изяжда за минута-две. Съобразявайте видовете по изисквания за температура, размер и характер. Давайте почивни дни без храна, за да не се трупат отпадъци. Поддържайте филтъра и не изплаквайте медията под чешмяна вода, за да не унищожите полезните бактерии. Така рибите естествено ще прекарват време и в средните слоеве, а не само на дъното.

Стоенето на дъното може да е и нормална почивка, и важен сигнал. Най-често причината е в качеството на водата, кислорода, температурните колебания или стреса от обстановката. С тест, малка корекция и търпение картината бързо се подобрява. Когато се грижите последователно, рибите са живи, любопитни и плуват уверено из целия аквариум.