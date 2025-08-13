Войната в Украйна:

ЦСКА може да изпусне голям талант и любимец на Сектор Г, Нога е в основата на решението

Ръководството на ЦСКА може да изтърве един от най-големите таланти в клуба – Илиан Антонов. 20-годишният футболист има договор до лятото на 2026 г. с 31-кратните шампиони, което означава, че от началото на новата година ще има право да преговаря свободно с всеки отбор, който има интерес за услугите му. Крилото отдавна не е попадало в първия състав, за което роля имат Александър Томаш, а впоследствие и Пауло Нога.

Ще остане ли Антонов в ЦСКА?

Разговорите между двете страни са зациклили, предава БГНЕС. Антонов нашумя под ръководството на Саша Илич през лятото на 2023-та на лагер в Австрия. Година по-късно на младока му се наложи да отсъства от терените поради медицински причини. Той се пребори с коварна болест, а в началото на 2025 г. се присъедини към лагера на ЦСКА, воден от Александър Томаш.

Окачените бутонки

След него се стигна до разрез в отношенията между футболиста и треньора, който тогава отказваше да го ползва и така Антонов беше пратен във втория отбор. Отсъствието на фланговия състезател направи впечатление и по време на първия лагер под ръководството на Душан Керкез. Тогава спортният директор Пауло Нога бил в основата на решението крилото да остане с втория отбор по време на лятната подготовка, предават колегите от БГНЕС. В същото време босненският наставник взе в Словения куп футболисти от втория и третия тим.

Джем Юмеров
