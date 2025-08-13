Внимание: Затварят тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма"

На 19 и 20 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София на тунел "Големо Бучино" на магистрала "Струма". От 22 часа на 19 август (вторник) до 6 часа на 20 август (сряда) ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 20 август от 22 до 6 часа на 21 август (четвъртък) в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към София ще преминават двупосочно в тръбата за Кулата. За да не се затруднява трафикът предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко.

В четвъртък (14 август) между 10 и 17 часа ще се оформят откоси при 13-и км на магистрала „Струма“ в посока София. За изпълнение на дейностите в аварийната лента ще се разполага необходимата техника и ще се ограничава преминаването.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.