Актуални изчисления: Ето колко евро ще е минималната заплата от януари

Минимална заплата в България от 1 януари 2026 г. би трябвало да е 1212,88 лв. или 620 евро. Това сочат последните изчисления на база на данните на Националния статистически институт (НСИ) за средната заплата. Според Кодекса на труда минималната заплата за следващата година трябва да бъде определена от Министерски съвет в размер на 50 на сто от средната заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на миналата година и първите две тримесечия на настоящата година.

Средната заплата

За второто тримесечие на настоящата година средната заплата в страната е 2572 лв., обявиха вчера от НСИ. Така може да бъде изчислена и минималната заплата за следващата година, която ако няма промени м законодателството би трябвало да бъде 1212,88 лв. или 620 евро.

Вероятно правителството ще определи минималната заплата за 2026 г. в евро предвид влизането в еврозоната. Освен това, ако бъде обявена в левове, при последващо превалутиране в евро, ще се получи твърде неудобно число с центове.

В Министерство на труда преди няколко месеца беше сформирана работна група с участието на представители на работодателските организации и на синдикатите с цел да бъдат предложени промени в правилата за определяне на минималната заплата, но засега така и не е постигнато съгласие за промяна на формулата.

В момента минималната заплата е 1077 лв. Повишението до 620 евро би представлявало ръст от 12,6 на сто, или със 135 лв.