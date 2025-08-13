Инфлацията в Германия се стабилизира през юли

Темпът на потребителските цени в Германия остана 2 на сто през юли – равнище, до което намаля през юни. Това съобщи ДПА, въз основа на окончателните данни на Федералната статистическа служба "Дестатис", публикувани днес. Данните потвърждават първоначалните статистически оценки, публикувани в края на миналия месец.

По-ниските цени на енергията миналия месец компенсират поскъпването на хранителните продукти.

"Инфлацията се стабилизира от началото на годината и остана без промяна в продължение на два последователни месеца", коментира данните Рут Бранд, президент на "Дестатис".

"Цените на енергията продължават да спадат и имат низходящ ефект върху общата инфлация. От друга страна, увеличението на цените на услугите, по-специално, остава над средното и тласка инфлацията нагоре", уточнява тя.

На месечна база цените се повишават с 0,3 на сто през юли, след като през юни бяха без промяна.

Базовата инфлация, която изключва сезонно променливите цени на храните и енергията, остава висока - 2,7 на сто в сравнение със същия месец миналата година.

Цените на храните регистрират годишен ръст с 2,2 на сто, с малко повече, отколкото през юни.

Пресните плодове поскъпват със 7,6 на сто, захарта и сладкарските изделия с 5,6 на сто, а млечните продукти и яйцата - с 4,1 на сто.

Цените на шоколада скачат с 18,6 на сто спрямо юли миналата година.

Ценови спад се отчита при зеленчуците - с 3,2 на сто, а картофите поевтиняват с 16,1 на сто.

Цените на енергията в Германия намаляват с 3,4 на сто на годишна база през юли, което спомога за запазването на темпа на цените като цяло. Енергията обаче поевтинява с по-малко в сравнение с юни. Цените на горивата са надолу с 4,5 на сто през юли, докато цената на мазута за отопление и пелетите от дървесина намаляха съответно с 5 и 5,3 на сто. Електроенергията също струва по-малко – с 2 на сто.

В сектора на услугите цените растат с 3,1 на сто през юли спрямо година по-рано. По-високите заплати се явяват един от факторите зад увеличението, посочват от "Дестатис".