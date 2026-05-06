Христо Крушарски: “Аз съм допринесъл най-много за Локомотив Пловдив, ние “убиваме“ децата“

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде обширно интервю, в което говори за успехите на “смърфовете“, бъдещето на отбора, вниманието, което трябва да се обърне на младите и за инвеститорите и собствеността на клуба. Пред колегите от “Тема спорт“ той сподели мнението си и за ситуацията около билетите за финала на Купата на България, където Локомотив Пловдив ще се изправи срещу ЦСКА.

Христо Крушарски: “Аз съм допринесъл най-много“

Първо Христо Крушарски обърна внимание на въпроса около билетите за финала на Купата на България. След това той заговори за работата си в Локомотив Пловдив: “Аз съм допринесъл най-много за Локомотив Пловдив. За мен това ще е поредно скъпоплатено удоволствие. Имам две купи, една Суперкупа и една купа за второто място и сребърните медали. За тези години, ако някой е направил толкова, в целия българския футбол, освен Лудогорец, да дойде да ми се обади. И аз съм го направил без пари. Особено на фона на средствата на Лудогорец“.

Още: Локомотив Пловдив потуши напрежението около билетите за финала на Купата на България

“Ние сме царе на това да си „убиваме“ децата“

Крушарски обърна внимание на бъдещето на отбора и развитието на млади футболисти: “Трябва вече сериозно да започнем да обръщаме внимание на младите. Аз постоянно говоря по тази тема. Трябва да ги подкрепяме. Казват, бъркали… Ама то на 15 години кой не греши?! Да не се е родил феномен. Не е само Севи Идриз при нас. Много му се точат на него, но кой ще го вземе? Нямат толкова пари. Освен ние и Славия кой друг е произвел играч от – до? Да, може би и Черно море. Там са Берк Бейхан и моят вратар Томов, който ще го доразвият. Ние сме царе на това да си „убиваме“ децата. Всичко е въпрос на мъжка приказка, на разбиране и доверие.

“С новото ръководство нещата се получават“

Може да питате треньора Косич какви разговори водим всеки ден с него. Говоря и с играчите, но от време на време. Когато не са на работа. С новото ръководство нещата се получават – единият е взел школата (б.р. – Ташо Ташев), а другият (б.р. – Георги Величков) ще гони мъжкия футбол. Имат още малко да се ошлайфат, но човек трябва да има търпение. Ето, Тома Цилев го подготвих за политик. Дано да помага за спорта сега. Всички треньори в школите трябва да станат педагози. Те работят с деца и трябва да обърнем внимание на тази фраза. Учителите трябва да възпитават децата, а не те да ходят да помпат балони и да се разхождат като гламави по улиците“.

Още: ЦСКА ще се опари сериозно, ако подцени Локомотив Пловдив на финала за Купата

“Ако намеря някого – намеря“

Крушарски говори и за инвеститори и собствеността на Локомотив Пловдив: “Аз работя самосиндикално по тази тема. Ако намеря някого – намеря. Момчетата от новото ръководство поеха задачата и вече тръгнаха да обикалят, защото досега ги беше срам да го правят, да просят пари. А аз съм просяк и си прося всеки ден – от мои приятели, оттук-оттам, все намирам по нещо. Мен не ме е срам да искам за нещо, което няма да го сложа в джоба си. А искам да направя нещо за българския футбол, за клуба. Да остане и след мен“.

Още: Ботев рухна срещу Локо в дербито на Пловдив след поредица от кошмари на "Колежа"