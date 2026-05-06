Това е най-лошата позиция за сън

Не е необичайно да се събуждате сутрин с чувство на скованост или болка, особено ако сте по-възрастни. Това често е свързано с позата, в която спите, тъй като определени позиции могат да окажат значително натоварване на тялото ви, особено на гърба, врата и раменете, пише „Zivim“.

„Намирането на удобна позиция за сън, при която вратът и гръбначният стълб са в права линия, е най-добрата рецепта за качествен сън и безболкова сутрин“, казва д-р Джордж Елдейри, лекар по спортна медицина в Ортопедичния институт „Орландо Хелт Джует“.

Гръб, врат и рамене

Сутрешната болка в гърба най-често е резултат от позата при сън, която оказва натиск върху гръбначния стълб и нарушава естествената му извивка.

„Сутрешните болки в гърба са по-често срещани при хора, които спят по корем, тъй като тялото потъва в матрака, което създава напрежение и стрес върху ставите и мускулите“, обяснява д-р Елдайри.

Той добавя, че при повечето хора болката намалява, след като започнат да се движат, но ако не изчезне през деня, може да има по-сериозен проблем, като например дискова херния.

Коя позиция е най-лоша?

Ако някога сте се събуждали със силна болка във врата, вероятно сте си натегнали врата, докато сте спали. Спането по корем е особено вредно, защото главата ви е обърната на една страна в продължение на часове, което натоварва мускулите на врата.

Честото обръщане по време на сън, както и неподходящите възглавници, могат допълнително да влошат състоянието.

Рамото, като най-подвижната става в тялото, също е чувствително. Ако спите настрани, то носи по-голямата част от тежестта на горната част на тялото. Освен това, ако поставите ръката си под възглавница, това може да окаже натиск върху сухожилията на рамото ви.

По-добра поддръжка

Независимо от любимата ви позиция, малките промени могат да намалят болката и сковаността.

Ако спите по гръб, поставете възглавница под коленете си, за да намалите натиска върху кръста. Използвайте възглавница, която осигурява добра опора за врата и главата ви, например такава, изработена от мемори пяна.

Когато спите настрани, е важно възглавницата да държи гръбнака ви в права линия и да поддържа врата ви.

Ако спите по корем, опитайте да поставите възглавница под таза си и използвайте по-тънка възглавница за главата си, за да намалите изкривяването на врата.

Матракът също играе важна роля. Твърде мекият матрак може да доведе до неправилно подравняване на гръбначния стълб, докато твърде твърдият може да окаже натиск върху бедрата и да причини болка.

Какво друго може да помогне?

Редовното разтягане може да отпусне мускулите и да намали болката. Термичните компреси също могат да помогнат при скованост.

Нестероидните противовъзпалителни лекарства, като ибупрофен, могат да намалят болката и възпалението, но трябва да се използват само по препоръка на лекар.

Масажът може да намали мускулното напрежение и ако болката продължи повече от две седмици, не забравяйте да посетите лекар.