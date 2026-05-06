Рууни сряза Арсенал: "Празнувайте, когато спечелите нещо!"

Арсенал изживява един от най-великите си сезони в модерната ера, а еуфорията около "топчиите" достигна своя пик след отстраняването на Атлетико Мадрид. Лондончани си осигуриха място на финала в Шампионската лига за първи път от две десетилетия насам - постижение, което феновете чакаха от паметния финал в Париж през 2006 година. Под ръководството на Микел Артета тимът демонстрира изумителна тактическа зрялост, доминирайки както във Висшата лига, така и на европейската сцена.

Бившият нападател с тежки думи за триумфа над Атлетико и изненадващ съвет към шефовете на Юнайтед

След последния съдийски сигнал срещу испанците, емоциите взеха връх - играчи, щаб и треньори се втурнаха на терена, за да споделят радостта си с трибуните. Тази открита демонстрация на щастие обаче не се хареса на всички. Легендата на английския футбол Уейн Рууни охлади страстите с коментар след мача.

"Те заслужават да са в тази позиция, но още нищо не са спечелили. Мисля, че празненствата бяха малко прекалено. Празнувай, когато спечелиш", заяви Рууни след мача.

Въпреки критиката си към прекомерната радост, бившият нападател не скри възхищението си от израстването на Арсенал, добавяйки, че това изглежда ще е тяхната година за триумф с "Ушатата" купа.

Освен темата за Арсенал, Рууни не пропусна да коментира и ситуацията в своя бивш клуб - Манчестър Юнайтед. В момента "червените дяволи" се намират в преходен период, а името на Майкъл Карик се споменава все по-често като дългосрочен вариант за мениджърския пост. Според Рууни, Юнайтед трябва да спре да търси гръмки чуждестранни имена и да се довери на познатото лице.

"Ако назначите Луис Енрике или Томас Тухел и те спечелят 10 от първите си 14 мача, ще кажеш, че това е невероятно. Само защото той е млад, английски мениджър, в очите на мнозина той не е правилният човек. Майкъл Карик е умен и наистина добър треньор. Мисля, че той може да води отбора дълго време. Ще бъде интересно лято. За първи път от дълго време сякаш в Манчестър Юнайтед има известно спокойствие", сподели Рууни.