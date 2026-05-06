Археолози откриха пещера, запечатана преди 20 000 години - какво има в нея

В Южна Франция, пещерата Шове крие едни от най-старите известни човешки рисунки. Тя е открита случайно преди време, но невероятното състояние на съхранение на находките продължава да изумява учените и да разкрива нови подробности за живота на нашите предци. „Дейли Галакси“ пише за тази уникална историческа забележителност и нейната тайна .

Естествена капсула на времето

Преди около 20 000 години масивен срутващ камък блокира входа на тази подземна галерия, напълно я отрязвайки от външния свят. Това събитие се оказва благотворно: естествена бариера поддържа стабилен вътрешен микроклимат и предпазва изкуството от унищожение. Доклад на ЮНЕСКО потвърждава, че кухината е останала в първоначалното си състояние, недокосната от каквато и да е намеса от по-късните поколения.

Прочетете също: Археолози откриха запечатана гробница с покрита със злато мумия на дъното на мина

Разположен на брега на река Ардеш, този обект, обхващащ приблизително 8500 квадратни метра, съхранява изключителен напречен разрез на живота и творчеството на оринякската култура.

Животни, оживяващи върху камък

Откритите изображения се оценяват на възраст между 30 000 и 32 000 години, въпреки че някои анализи на френски изследователи (CNRS) предполагат, че може да са на над 36 000 години. Стените на пещерата са покрити с над хиляда рисунки. Неизвестните праисторически художници са изобразили предимно опасни животни: мамути, пещерни лъвове, носорози, бизони и турове, изобразявайки ги с изключителна прецизност.

Художниците са използвали сложни техники като засенчване, гравиране и наслояване. Чрез умела игра с естествения релеф на каменната повърхност, те са създали композиции с усещане за обем и движение. В допълнение към рисунките, пещерата е съдържала и човешки отпечатъци от стъпки и останки от приблизително 4000 праисторически животни.

Прочетете също: Археолози откриха 3-метрова скална рисунка, която може да пренапише историята на САЩ

Поради крехкостта на този безценен археологически обект, пещерата Шове е постоянно затворена за обществеността. Достъпът е ограничен до малка група учени, работещи под строг надзор.

За да могат хора от цял ​​свят да видят откритието със собствените си очи, без да рискуват да повредят оригинала, е създаден Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (ERGC) – точно копие на пещерата в пълен мащаб, допълнено с реплики на оригиналните рисунки и специална зона за посетители.

Припомняме, че археолози откриха триметрова скална рисунка, скрита в продължение на векове в пещера в Алабама. Откритието стана възможно благодарение на 3D визуализация. Монументална, 3-метрова глинена рисунка е най-известната пещерна рисунка на местните жители в Съединените щати. Същата рисунка е открита в пещера в Алабама.

Прочетете също: Символ за края на света: Откриха древни монети с библейски пророчерства

Снимката е илюстративна