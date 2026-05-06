Собственикът на Локомотив Пловдив за билетите: “Да не е храна, да го разпределям! Феновете ако искат да идват“

В последните часове се разрази истинско фиаско около билетите за финала на Купата на България, където ЦСКА и Локомотив Пловдив ще спорят за трофея. Собственикът на “смърфовете“ Христо Крушарски говори пред колегите от “Тема спорт“ по темата. За него нещата са прости – билетите са разделени на половина – 50% за едните фенове, а другите 50% - за другите. Той заяви, че отборът ще е на терена при всички обстоятелства.

Ето какво каза Христо Крушарски: “Какво да разпределям?! Това не е сено, слама, фураж и храна, за да го разпределяме. Който иска и има пари купува. Пазарна икономика… Те са разпределени – 50 на 50. Който не купи 50, другият взима останалите проценти и всичко е точно. Публиката ни, ако иска да идва… Отборът ще е там, на терена. Локомотив показа, че Христо Крушарски прави нещо, а не някой друг.

Намерих си хора, които разбират от тази работа и имат желание. Резултатите са на лице. Щом имат мерак, хвърлят се и горят в работата, значи всичко е наред. Така че публиката, ако иска да подкрепя – да идва и да го прави, ако ли не – насила никой не мога да накарам. ЦСКА, ако искат и 50 000 да дойдат. Всичко е мъжка игра. Ние на никой не клякаме. Това трябва да се знае. Ние играем феърплей. Ако бием, ще се радваме, ако паднем – пак. Отиваме с нагласата да вдигнем купата. Моето желание и това на целия екип е купата да домува в Пловдив“.

