Какви са основните психически причини за преяждане и как да ги преодолеете

Има специфичен апетит и експертите имат обяснение защо ядем, когато не сме гладни.

Когато се сблъскаме с наднормено тегло, често се питаме: „Как се случи това?“ И има и чувството, че вече не се разпознаваме в огледалото. Често срещано предположение е, че ядем, когато сме гладни. Когато някой яде повече, отколкото му е необходимо, е лесно да се заключи, че е „твърде гладен“, така че възниква въпросът какво не е наред с това. Истината обаче е различна. Ние не ядем само когато сме гладни. Всъщност физиологичният глад често е само малка част от историята, когато става въпрос за преяждане и затлъстяване . Често се случва да ядем в отговор на различни фактори.

Какви са тригерите за преяждане?

Тригерите са всякакви ситуации, мисли, емоции или външни фактори, които предизвикват желание за храна, дори когато не сме физически гладни. С други думи, те „активират“ хранителния навик, често автоматично и без съзнателно решение.

Освен действителния физически глад, причините за преяждане най-често попадат в следните категории:

Наличие на храна - Самото наличие или миризма на храна може да насърчи храненето, дори когато не ни е необходимо. Отворена торбичка със закуски на масата или бисквитки в кухнята често водят до несъзнателно хапване.

Социални ситуации - Ядем, защото ни се предлага, защото „не е учтиво да отказваме“ или просто защото всички около нас ядат. Излизанията, семейните събирания и събиранията често включват повече храна, отколкото ни е необходима.

Специфични дейности - Свързваме определени дейности с храненето: гледане на телевизия, работа на компютър, учене, шофиране и дори почивка на работа. С течение на времето тези дейности самите се превръщат в сигнал за хранене.

Емоции - Това е един от най-често срещаните тригери. Храната се използва като начин за справяне със стреса, тревожността, тъгата, скуката, но също и като награда, когато сме щастливи или искаме да се отпуснем.

Умора - Когато сме изтощени, имаме по-малко енергия, за да вземаме съзнателни решения. Тогава по-често посягаме към бърза, висококалорична храна като „пряк път“ за енергия.

Мисли - Някои модели на мислене могат да насърчат преяждането, като например: „Вече си развалих деня, мога да продължа“, „Заслужавам го“, „Ще започна утре“ ...

Специални поводи - рождени дни, сватби, празници, но също и ситуации като „днес е уикенд“ или „беше дълъг ден“ често се превръщат в извинение за преяждане.

Защо е важно да разпознаваме тригерите?

Причината е проста: когато разберем какво движи поведението ни, ние придобиваме способността да го променим. Без това прозрение, преяждането изглежда като нещо, което „просто се случва“, което води до чувство на загуба на контрол и фрустрация.

Когато разпознаем тригерите:

повишаваме осъзнаването на собствените си модели,

правим разлика между физически глад и други нужди,

получаваме пространство да реагираме различно.

С други думи, преминаваме от автоматично към съзнателно поведение.

Как се справяме с тригерите?

Няма универсално решение, но има стратегии, които могат да помогнат значително:

Наличие на храна - Дръжте висококалоричните храни далеч от погледа или не ги съхранявайте у дома.

Планирайте предварително какво и кога ще ядете - Сервирайте порция, вместо да ядете директно от опаковката.

Специфични дейности - Отделете дейностите и храненето (напр. не яжте пред телевизора).

Въведете алтернативни навици - чай, ходене, разтягане.

Определете ясна структура на храненето.

Емоции - Научете се да разпознавате емоция, преди да посегнете към храна.

Развийте други начини за регулиране : говорене, записване, движение - Задайте въпроса: „От какво наистина имам нужда сега?“.

Умора - Работете върху качеството на съня си. Не разчитайте на храната като единствен източник на енергия. Планирайте предварително прости, питателни хранения.

Мисли - Преосмислете автоматичните мисли и заменете мисленето „всичко или нищо“ с по-гъвкав подход. Не забравяйте, че един избор не определя целия ден.

Социални ситуации - Практикувайте учтиво да отказвате храна. Фокусирайте се върху разговора и компанията, не само върху храната.

Направете план .

Специални поводи - Наслаждавайте се съзнателно, без чувство за вина. Не използвайте възможностите като извинение да загубите контрол.

Върнете се към рутината си със следващото си хранене.