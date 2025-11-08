Защо котките сгъват лапите под тялото си?

Когато котката прибере лапите си под тялото си и извие опашката си около себе си, това е момент за умиление за всеки, който има този пухкав домашен любимец. Това е поза на пълно доверие и спокойствие. В такива моменти котката не чувства заплаха и е напълно отпусната, пише The Spruce Pets.

Какво означава позата на котките с прибиране на лапите под тялото?

Както се обяснява в публикацията, котките са естествено предпазливи. Инстинктите им ги държат готови да се нахвърлят или да се защитят. Дори когато почиват, те обикновено държат лапите си в позиция, готова да скочат в случай на опасност.

Но ако котката е прибрала лапите си и ноктите ѝ са прибрани, тя не се страхува. Тялото и защитните ѝ механизми са напълно изключение, така че ако се окаже в опасна ситуация, няма да може бързо да избяга или да се съпротивлява. Това е поза на пълна увереност в безопасност и комфорт.

Но има и друга причина. Понякога котките прибират лапите си, просто защото им е студено. Така те запазват топлината, подобно на човек, който пъха ръцете си в ръкавите. Това е особено забележимо през зимата, когато температурата в къщата е по-ниска от обичайното.

Какво да правите, ако котката ви често крие лапите си

Ако котката ви се свива по-често в студено време, е възможно да ѝ е студено. В случая трябва да ѝ помогнете да се стопли. За целта поставете меко одеяло или топла постелка в котешкото легло. Леко увеличете температурата в помещението, в което се намира вашият домашен любимец.

За котки с къса козина или без козина можете да използвате лек котешки пуловер или пижама (но е най-добре първо да се консултирате с вашия ветеринарен лекар).

Ако живеете на място с четири ясно изразени сезона, може да забележите, че котката ви търси ново място, когато времето се затопля или става по-хладно. През лятото вашият домашен любимец може да се изтегне на слънчево място или да се сгуши под одеяло, когато започне да вали сняг. Котката ви може да потърси убежище в хладно мазе, за да избегне прегряване, или да си направи легло пред източник на топлина като печка, радиатор или климатик, когато стане студено.

