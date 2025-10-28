Войната в Украйна:

Смел котарак пътува 160 километра на покрива на семеен микробус (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 07:07 часа 452 прочитания 0 коментара
Смел котарак пътува 160 километра на покрива на семеен микробус (ВИДЕО)

Котарак от Китанинг, Пенсилвания, превърна това, което можеше да се окаже пътен инцидент, в перфектно приключение. Семейство Денардо се готвело за голямо пътуване – първо до Ню Хемпшър за маратон, а след това до Ню Йорк. Багажът бил подреден, закуските приготвени, децата закопчани на местата си. Те се сбогували с домашните любимци и заключили къщата, съобщава „Си Би Ес“.

Но семейството не подозирало, че един от членовете му имал собствен план. Техният котарак Рей Рей нямал никакво намерение да остане у дома. Докато микробусът потеглял от Китанинг, изкачвал хълм и навлизал по магистрала I-80 със 70 мили в час, Рей Рей бил там — върху покрива.

„Съпругът ми излиза да зареди с гориво и просто казва: „Има котка на покрива!“ разказва Мара Денардо. В този момент паниката се превърнала първо в недоумение, после в смях. Срещу всякаква логика Рей Рей преживял пътуването от 100 мили сред вятър, пориви и натоварена магистрала. Той изобщо не изглеждал уплашен — напротив, изглеждал готов за приключението.

„Казахме си: „Какво да правим сега? Изминали сме дълъг път, а Ню Хемпшър е още по-далеч“. Съпругът ми каза: „Ще трябва да дойде с нас“.

Невероятното приключение

След кратко спиране в зоомагазин Рей Рей станал официален член на пътешествието. От това да прекоси финалната линия на маратона в Ню Хемпшър заедно с баща си, до това да разглежда Ню Йорк от своята раница – навсякъде, където отивал, котаракът привличал погледите.

„Той се забавляваше страхотно и преживя невероятно приключение“, споделя Денардо.

„Снимах видеа и снимки навсякъде, където ходехме – сякаш той имаше свое собствено приключение“, добавя тя.

Мара публикувала кадрите и снимките от необикновеното пътуване онлайн, а хора от цялата страна се влюбили в безстрашния котарак.

This cat rode 100 miles on the roof of family’s van and lived to tell the tale

Posted by I Love My Dog on Thursday, October 16, 2025

Историята на Рей Рей вдъхновила стопанката му да напише поредица детски книги. Първата – „Котката, която не се изгуби“ – разказва за неговата смелост и за семейството, което го придружавало в пътешествието на живота му – от 100 мили върху покрива на кола до върха на Емпайър Стейт Билдинг.

„Поредицата се казва „Котешките приключения на Рей Рей“ и всяка книга ще е посветена на различно място, което е посетил“, обяснява Денардо.

От скрит пътник до звезда от илюстрована книга, неочакваното приключение на Рей Рей ни напомня, че някои от най-хубавите истории в живота са онези, които не са планирани.

Ева Петрова
