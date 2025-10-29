Войната в Украйна:

Необикновена издръжка: Мъж ще плаща на бившата си хиляди за двете им котки

29 октомври 2025, 20:35 часа 378 прочитания 0 коментара
Необикновена издръжка: Мъж ще плаща на бившата си хиляди за двете им котки

Необичаен бракоразводен случай в Турция привлече вниманието не само с финансовите му клаузи, но и с включването на котки в споразумението. Семейният съд в Истанбул одобри развод, в който наред с обичайните условия за компенсация и разделяне на имуществото, бяха уредени и грижи, и финансова подкрепа за домашните любимци на двойката. Случаят бързо се превърна в тема на обществен дебат, тъй като поставя на фокус ново разбиране за ролята на животните в семейството и техните права при раздяла на собствениците.

Случаят засяга турските граждани Буура Б., който подал молба за развод със съпругата си Езги Б. след две години брак поради сериозно несъвместимост. В споразумението си двойката се съгласила както на прекратяване на брака, така и на изплащане на финансова компенсация в размер на 550 000 турски лири (около 13 104 долара), която Буура ще плати на Езги. 

Още: Смел котарак пътува 160 километра на покрива на семеен микробус (ВИДЕО)

Според договора, котките ще останат под грижите и попечителството на жената, докато мъжът ще заплаща по 10 000 турски лири (около 238 долара) на всеки три месеца за тяхната издръжка в продължение на десет години. Освен това, сумата се актуализира ежегодно спрямо Индекса на потребителските цени, публикуван от Турския статистически институт.

Правата на домашните любимци

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според турското законодателство, домашните любимци се считат за "движими вещи". Въпреки това, по силата на Закона за защита на животните № 5199 и редица съдебни решения напоследък, съдилищата започват да включват клаузи относно попечителството, грижата и финансовата подкрепа за животни след развод.

Още: 5 причини да си вземете котка у дома: Наистина се случват чудеса

Снимка: iStock

Специалисти по семейно право в Турция коментират, че този случай се отличава с ясно структурирана и дългосрочна финансово-грижовна ангажираност за животните – нещо, което досега е било изключение. Съгласете се, това може да отвори пътя за нови видове клаузи в бракоразводните споразумения, където любимците се третират като част от семейството, а не само като собственост.

Макар подобни случаи да е имало и преди, това споразумение се отличава с ясно структурирана и дългосрочна финансова подкрепа за домашните любимци, което може да послужи като прецедент за бъдещи бракоразводни дела, включващи животни. Очаква се съдът да разгледа окончателно случая в следващите дни, пише Türkiye Today.

Още: Ръст на осиновените черни котки: Как носителят на "Оскар" филм "Потоп" вдъхнови хората

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Турция котки развод
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес