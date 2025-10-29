Необикновена издръжка: Мъж ще плаща на бившата си хиляди за двете им котки

Необичаен бракоразводен случай в Турция привлече вниманието не само с финансовите му клаузи, но и с включването на котки в споразумението. Семейният съд в Истанбул одобри развод, в който наред с обичайните условия за компенсация и разделяне на имуществото, бяха уредени и грижи, и финансова подкрепа за домашните любимци на двойката. Случаят бързо се превърна в тема на обществен дебат, тъй като поставя на фокус ново разбиране за ролята на животните в семейството и техните права при раздяла на собствениците.

Случаят засяга турските граждани Буура Б., който подал молба за развод със съпругата си Езги Б. след две години брак поради сериозно несъвместимост. В споразумението си двойката се съгласила както на прекратяване на брака, така и на изплащане на финансова компенсация в размер на 550 000 турски лири (около 13 104 долара), която Буура ще плати на Езги.

Още: Смел котарак пътува 160 километра на покрива на семеен микробус (ВИДЕО)

Според договора, котките ще останат под грижите и попечителството на жената, докато мъжът ще заплаща по 10 000 турски лири (около 238 долара) на всеки три месеца за тяхната издръжка в продължение на десет години. Освен това, сумата се актуализира ежегодно спрямо Индекса на потребителските цени, публикуван от Турския статистически институт.

Правата на домашните любимци

Според турското законодателство, домашните любимци се считат за "движими вещи". Въпреки това, по силата на Закона за защита на животните № 5199 и редица съдебни решения напоследък, съдилищата започват да включват клаузи относно попечителството, грижата и финансовата подкрепа за животни след развод.

Още: 5 причини да си вземете котка у дома: Наистина се случват чудеса

Снимка: iStock

Специалисти по семейно право в Турция коментират, че този случай се отличава с ясно структурирана и дългосрочна финансово-грижовна ангажираност за животните – нещо, което досега е било изключение. Съгласете се, това може да отвори пътя за нови видове клаузи в бракоразводните споразумения, където любимците се третират като част от семейството, а не само като собственост.

Макар подобни случаи да е имало и преди, това споразумение се отличава с ясно структурирана и дългосрочна финансова подкрепа за домашните любимци, което може да послужи като прецедент за бъдещи бракоразводни дела, включващи животни. Очаква се съдът да разгледа окончателно случая в следващите дни, пише Türkiye Today.

Още: Ръст на осиновените черни котки: Как носителят на "Оскар" филм "Потоп" вдъхнови хората