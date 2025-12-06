Интер прекърши един от най-симпатичните отбори в Серия А, за да спре впечатляващата му 3-месечна серия

Интер разгроми Комо с 4:0 у дома в двубой от 14-ия кръг на Серия А. "Нерадзурите" сложиха край на впечатляващата серия на тима на Сеск Фабрегас, който не беше допускал загуба от 30 август насам. Точни за гранда бяха Лаутаро Мартинес, Маркъс Тюрам, Хакан Чалханоолу и Карлос Аугусто. Отборът на Кристиан Киву събра 30 точки, които временно го изкачиха до върха в Калчото. Милан, Наполи и Рома обаче все още не са изиграли своите мачове от кръга.

Комо загуби за пръв път от 3 месеца

На "Сан Сиро" срещата стартира с домакински натиск. В самото начало Карлос се отличи с важна намеса пред погледа на Мартинес. Малко по-късно Жан Бюте спря излезлия очи в очи със стража Барела. Логичното се случи в 11-ата минута. Луиш Енрике подаде към Лаутаро, който с прецизен изстрел вкара за 1:0. Постепенно балансът в силите се изравни, но Комо не успя да създаде чист шанс до почивката.

Може би заради това Секс Фабрегас направи две смени по време на паузата. Това беше на път да даде резултат, но Дувикас не намер целта от много близко разстояние. Алекс Вале също изтърва добра възможност. Тъкмо когато Комо беше в подем, "нерадзурите" нанесоха своя удар. Тюрам се оказа най-съобразителен при центриране от корнер на Димарко и се разписа за 2:0.

На практика това сложи край на амбициите на гостите. В следващите минути попадение на а Федерико Димарко бе отменено. Четвърт час преди да изтече редовното време Лаутаро Мартинес пропиля златен шанс. В 80-ата минута Чалханоолу вкара за 3:0 с шут от дистанция. 300 секунди след това Аугусто се присъедини към шоуто за крайното 4:0.

