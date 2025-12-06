Христо Янев с интересно обяснение за смените си, видя поредица от случайности при втория гол на Черно море

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение след поражението на "армейците" на "Тича" срещу Черно море в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът заяви, че е разполагал с опции на пейката, но по негови думи не е имало смисъл "червените" да затъват в калта по същия начин. Според наставника на столичния гранд при втория гол на "моряците" е имало поредица от случайности, но това не омаловажава успеха на варненци.

Янев след загубата на ЦСКА от Черно море

„Бяхме наясно с какъв терен ще се срещнем. Постарахме се да се противопоставим на Черно море, но те реализираха ситуации пред нашата врата, докато ние не успяхме пред тяхната. Получи се хубав мач на фона на терена. Оставяме загубата тук, трябва да си извадим поуки от този мач и да сме позитивни“, заяви Янев след загубата на ЦСКА от Черно море.

„Вторият гол бе поредица от случайности. Черно море търсеше втори гол и го вкара. Ние също търсехме гол, но не успяхме да реализираме своите ситуации. Най-важното в този етап от сезона е да сме наясно с това, което ни предстои. Сега ни очаква важен мач за Купата на България“, каза още той.

„Центриранията дойдоха на база това, че теренът не позволяваше да контролираме топката. Имахме вариант за противопоставяне на тази тройка. Имахме ситуации, стигахме до опасности пред тяхната врата. Не мога да кажа, че Черно море е бил по-добър с нещо от нас. Не казвам, че не са заслужавали победата, те също се бориха много“, обясни специалистът.

„Единственият поглед е към онова, което предстои следващата събота. Имахме опции на пейката, но нямаше смисъл да затъваме в калта по същия начин, тъй като бяха еднакви с тези на терена. Освен това, запазихме някои от футболистите, за да не получат ненужни картони“, увери Христо Янев.

„Искам да се приберем, да сме здрави, да се починем. Един отбор е отбор, когато преодолява и победите, и загубите заедно, когато е смирен и прави всичко, за да побеждава. Надявам се и ние да го направим, за да зарадваме хората в следващия мач“, завърши треньорът на ЦСКА.

ОЩЕ: "Аз ставам неможещ, футболистите - стари": Илиев заговори за манталитета на българския футболен фен