Кучета и котки вместо деца: Осъзнат избор или бягство от отговорност?

Демографската криза в развитите страни не е новост и въпреки усилията на отделните правителства раждаемостта не се повишава, а все повече хора избират живот без деца. В същото време домашните любимци - кучета, котки и други животни се поставят на пиедестал. Те имат своите профили в социалните мрежи, истински легла, дрешки, дори гардероби и са обожествявани от своите стопани. Изместват ли домашните любимци децата и на какво се дължи това явление?

Раждаемост

Резултати от проучване от 2024 г., публикувано в The Lancet, прогнозира, че до 2100 г. повече от 97% от страните ще имат нива на раждаемост под нивото, необходимо за поддържане на населението им. Междувременно броят на хората, притежаващи домашни любимци, продължава да расте. В Китай, чието население намалява, се очаква броят на градските домашни любимци да надвиши този на малките деца до 2030 г., отбелязва Business Insider.

Началото

Според антрополозите, първото животно, опитомено от хората, е кучето – по-точно вълкът или някакъв вид чакал. Това се е случило преди поне 30 000 години, но е трудно да се каже точно как: или хората са започнали да хранят предците на съвременните кучета, или самите животни са започнали да се приближават до местата за лов, за да търсят храна, и с течение на времето са свикнали да живеят редом с хората. Кучетата са били последвани от добитъка и едва след това, приблизително преди 5000–10 000 години, от котките.

В исторически план животните са имали своята специална функция: конете са били използвани за транспорт и труд, кучетата са пазили домовете и са придружавали стопаните си на лов, котките са ловили мишки, а пойните птици са осигурявали забавление. Промяната започва с урбанизацията: жителите на големите градове рядко виждат животни в естествената им среда и не разбират добре тънкостите на взаимодействието между видовете в дивата природа. В резултат на това домашните любимци, уж придобити за забавление или за създаване на уютен дом, са пропити с чисто човешки качества: доброта, гордост, надеждност и т.н.

Не е случайно, че особено благоговейно и почти странно отношение към животните може да се наблюдава днес в мегаполиси като Токио, където кучета се разхождат по улиците в специални колички, а котки са облечени в кимона. Според MarketWatch разходите за домашни любимци са се увеличили с 67% от 2013 до 2021 г. Кучешки кафенета, спа центрове и бутици за домашни любимци все по-често се появяват в големите градове, за да отговорят на нарастващото търсене.

Животни вместо деца

Предпочитанията към отглеждането на животни вместо деца е най-често срещано сред т.нар. милениали, хората родени в края на 80-те години на миналия век средата на до средата на 1990-те години до началото на 2000-те години. Именно за това поколение домашните любимци са се превърнали в алтернатива на децата и макар тази любов да изглежда странна, тя носи неистова радост на стопаните. Експертите, обаче предупреждават, че прекомерното внимание към животните може да бъде вредно. По информация на Business Insider хората все по-често гледат на домашните любимци като на пълен заместител на децата.

Докато през 1970 г. 40% от семейните двойки в Съединените щати са имали деца, то през 2012 г. родителите сред женените са едва 20%. Въпреки че тази статистика не включва неженени двойки, отглеждащи деца, промените все пак са ясни: възприятието за семейството се променя. Резултати от проучване на Бюрото по трудова статистика на САЩ показва, че семейните двойки без деца харчат повече пари за домашните си любимци, отколкото всеки друг тип семейство между 2007 и 2011 г. (включително двойки, чиито деца са пораснали и са се изнесли).

"За бездетните двойки домашните любимци са един от начините да изразят невложената грижа", обяснява Ейми Блекстоун, професор по социология в Университета на Мейн и автор на книгата "Без деца по избор: Движението, преосмислящо семейството и създаващо нова ера на независимост."

Бягство от отговорност

Според социалния психолог Елизавета Куликова изборът на хората да имат домашни любимци може да е свързан с няколко психологически фактора:

Страх от отговорност – хората не желаят да променят начина си на живот и да жертват личната си свобода;

Подготовка за родителство – за някои домашният любимец се превръща в "първа стъпка", за да проверят способността си да се грижат за някого;

Липса на самочувствие – страх от провал в отглеждането на дете.

Домашният любимец създава контролирана, безопасна среда като спътник, някой, при когото винаги искате да се приберете, някой, който няма да ви предаде, да ви откаже или да прояви състрадание, обяснява специалистът, но предупреждава, че домашният любимец не е равностоен заместител на детето и е важно да се разпознае разликата между тези роли.

Буфер

"Домашният любимец предизвиква емоции и задоволява определени нужди у стопанина си", обяснява клиничният психолог Галина Лаишева. "Не става въпрос само за нуждата да се грижиш за някого. Котката не се интересува дали печели медал на изложба или колко харесвания получава снимката ѝ в социалните мрежи. Човекът е този, който иска да демонстрира какъв добър, отговорен стопанин е и какво красиво животно има."

Според Лаишева, самият факт, че има домашен любимец в дома, може да се разглежда като диагностичен фактор. Ако човек живее сам и си вземе куче, е вероятно по някаква причина да желае връзка, която е по-управляема и се усеща по-структурирана: кучето почти винаги осигурява положителна обратна връзка и е малко вероятно да възникнат големи разногласия с него.

Или във връзка, когато съществува напрежение между партньорите, котката или кучето често се превръщат в нещо като емоционален отдушник, буфер. За дете, което търси самостоятелност, домашният любимец помага за облекчаване на натиска от страна на родителите, тъй като той често се нуждае от грижи повече от растящия син или дъщеря. Освен това, за мнозина решението да вземат домашен любимец е първата реакция на така наречената криза на празното гнездо, която настъпва, когато децата пораснат и родителите трябва да намерят нещо, с което да се занимават.

Другата страна на монетата

Икономическата криза, появата на нови възможности за професионално и личностно развитие, борбата срещу половите стереотипи и популяризирането на психотерапията – всичко това позволява на съвременните необвързани хора и двойки да предприемат много по-съзнателен подход към продължаването на рода. Често се оказва, че в живота няма място за дете (в момента или някога), но има достатъчно място за куче, котка или хамстер.

Подобни съждения могат да се приложат и при избора на приятели и занимания за свободното време: след дълъг, изтощителен ден в офиса, има ли смисъл да се втурвате на парти, когато приятното общуване с хората там не е гарантирано? Стар познат вероятно ще се оплаче за поредната неуспешна връзка, а бивша съученичка ще се похвали с пътуването си до "приказния Бали". Защо да губите време за това, когато имате някой мек, мъркащ (или махащ с опашка) и винаги готов да се сгуши в леглото с вас у дома?

Не са заместител

"Идеята да се изграждат близки взаимоотношения само с животни, защото са по-безопасни, звучи изкушаващо, но на практика животните не могат напълно да заместят другите хора", смята Галина Лаишева. "Да, едно животно може да помогне на човек да преодолее трудна раздяла и дори да облекчи до известна степен симптомите на депресия. Но те по-често служат като огледало; ние проектираме мислите и чувствата си върху тях. И само хората ни дават необходимото преживяване от срещата с друг, отделен индивид.", категорична е тя.

Идеята за замяна на децата с домашни любимци обаче е спорна дори в средите, които подкрепят идеята за чайлдфрии (без деца) начин на живот. В онлайн общност с близо 600 000 потребители голяма част от тях реагират с възмущение на твърдението, че котката или кучето биха могли да бъдат еквивалентни на дете.

"Разбира се, ние гледаме на котката си като на член на семейството, но аз не казвам: "О, това е моето дете", споделя една от тях. Друга стопанка на куче споделя, че реагира на болестта на хъскито си по същия начин, по който родител би реагирал на признаци на заболяване у собственото си дете, но по думите ѝ това струва много по-евтино от хуманната медицинска помощ (в много случаи в САЩ това е вярно.) Но освен спестяването на пари стопанката допълва, че решението да няма деца спестява стрес и тревожност: "Аз съм социален работник. Виждам какъв е животът. Знам какво е необходимо, за да се даде на детето всичко, от което се нуждае. Не чувствам, че имам сили да го направя."

