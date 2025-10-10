Здраве и щастие: 9 навика на хората, които живеят по-дълго и по-добре

Няма как да се отрече, че здравето и щастието вървят ръка за ръка – тези, които практикуват здравословни навици като правилно хранене, редовни упражнения и достатъчно сън, са склонни да живеят по-щастлив и по-пълноценен живот.

Но докато диетата и упражненията са основни компоненти на здравословния начин на живот, има много други навици, които могат значително да подобрят цялостното ви благосъстояние. И както всеки навик, постоянството е всичко.

Най-добрите навици за подобряване на здравето

Още: Уголемен лимфен възел на врата - настинка или нещо повече?

Дишайте и медитирайте

Изпробвайте няколко различни методики и задълбочете практиката, която работи най-добре за вас. За начало опитайте дишането 4-4-4, просто дихателно упражнение, което можете да правите навсякъде. Ето как да го направите:

Намерете удобна седалка, седнете изправени, затворете или наклонете поглед.

Вдишайте дълбоко през носа си за четири броя.

Задръжте дъха си за четири броя.

Издишайте за четири броя.

Повтаряйте до 20 минути.

Това дихателно упражнение може да намали стреса и тревожността почти мигновено!

Още: Най-честата грешка при избора на четка за зъби - и как да я избегнете

Подобрете хигиената на съня си

Ако постоянно не спите достатъчно, останалата част от здравето ви ще пострада: по-ниска енергия, по-високи нива на стрес, по-слаба имунна система и списъкът продължава.

Приготвяйте храната си у дома

Ограничете храната за вкъщи и храната в ресторантите. Изследванията показват, че тя е с високо съдържание на калории, наситени мазнини, захар, холестерол и натрий, всички от които могат да повлияят негативно на здравето и дълголетието ви. Всъщност 92% от ястията в ресторантите надвишават нормалните калорийни изисквания за едно хранене.

Още: Само шепа хора имат тази кръвна група – знаете ли коя е тя?

Внимавайте с порциите

Не е нужно да претегляте и измервате всичко, което ядете, но трябва да сте наясно колко ядете. Например, когато сипват зърнена закуска, много хора наливат три чаши в купа вместо препоръчителната една чаша. Затова се хранете осъзнато и обръщайте внимание на нивата на глад.

Направете си последователен план за тренировки

Затънали в ежедневието, много хора си намират извинения, за да избягват упражненията през седмицата и да ги „запазят“ за уикенда. Но тази стратегия не е ефективна.

Още: Пропуски в паметта? Тези трикове ще я изострят като бръснач

Също така, имайте предвид, че можете да бъдете физически активни и без да правите традиционни тренировки. Не забравяйте, че тези прости неща като разхождането на кучето, гребането на листа или качването по стълбите вместо асансьора се броят за упражнения.

Приемайте пробиотици и пребиотици

Балансът на чревния микробиом е от съществено значение за храносмилателното здраве, здравето на мозъка и имунната функция. Когато е извън баланс, рискувате да развиете здравословни проблеми, които се проявяват под формата на леки симптоми (като газове или спазми) до по-тежки състояния като затлъстяване, сърдечни заболявания, тревожност и депресия.

Практикувайте периодично гладуване

Още: Ако си търсите партньор, изберете десничар – ето 6 основателни причини

Периодичното гладуване насърчава храненето само в рамките на определен интервал от време, обикновено осемчасов прозорец всеки ден, и може да се разглежда като удължаване на нормалното нощно гладуване, което се случва естествено със съня.

Периодичното гладуване може да подобри много метаболитни биомаркери, свързани с цялостното здраве и дълголетие, включително кръвната захар, LDL (лошия) холестерол и триглицеридите.

Вслушайте се във вътрешните си сигнали

Осъзнатото хранене е от решаващо значение за здравословния начин на живот. За да се храните осъзнато, трябва да се храните целенасочено. Това означава да сте наясно какво влиза в тялото ви и съзнателно да избирате храни, които ще ви заредят с енергия и ще ви подхранят.

Още: Забравете скъпите бои: Тази съставка прикрива сивата коса за минути

Яжте много плодове и зеленчуци, като избягвате храни, които предизвикват възпаление

Хроничното възпаление е една от водещите причини за заболявания и може да доведе до редица здравословни проблеми, от проблеми със съня, наддаване на тегло и умора до по-сериозни заболявания като сърдечно-съдови заболявания, рак, затлъстяване и диабет.

Храните, които предизвикват възпаление, включват преработени храни, особено преработено месо, добавена захар, трансмазнини, рафинирани зърнени храни и твърде много омега-6 мастни киселини. Хранителните алергии и чувствителност също могат да доведат до възпаление.