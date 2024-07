"Зеленска си купи Bugatti за 4,8 млн. долара": Кой се хвана на въдицата на руската пропаганда? (ВИДЕО)

Руските пропагандисти създадоха т.нар. дийпфейк и измислено френско издание, за да разпространят фалшива новина за украинската първа дама Олена Зеленска.

Мрежа от базирани в Русия уебсайтове, представящи се за американски вестници, стои зад кампанията, осъществена с помощта на изкуствен интелект, разкри BBC. Като цяло кампанията е насочена към предстоящите американски президентски избори през есента, но един от последните примери в нея е фалшива история за Зеленска. Във "фейка" се твърдеше, че първата дама на Украйна е закупила луксозен автомобил Bugatti ("Бугати") на стойност 4,8 млн. долара с пари на американските данъкоплатци.

Russian propagandists created a deepfake and made-up French edition to throw in fake news about Ukrainian First Lady Olena Zelenska



Yesterday, a number of low-grade Russian media outlets came out with sensational news: Olena Zelenska allegedly bought an expensive Bugatti car in… pic.twitter.com/Vgn4DyNlnh