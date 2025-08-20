7 японски напитки, които ускоряват метаболизма и изчистват лицето

Изглежда, че Япония и Корея напоследък напълно са поели контрола над социалните медии. Независимо дали става въпрос за влогове за пътувания в Токио или корейски тенденции в красотата, които ви карат да вярвате, че и вие можете да имате порцеланова кожа, ако следвате 12-стъпков режим за грижа за кожата.

Златният еликсир за кожата: Маслото от морковени семена

Колкото повече преглеждате, толкова повече се убеждавате, че тези страни са разгадали кода на естетическия начин на живот, здравословното хранене и добрия външен вид . Ако обичате да преглеждате кулинарни блогове, е невъзможно да не попаднете на света на японските напитки, които са отговорни за дълголетието на тази нация.

Японците са доста умели в това да направят грижата за себе си приятна. Ето 7 напитки, които са популярни в Япония, и защо може да са полезни за вашето тяло.

Още: Кои трикове за красота трябва да знае всяка жена над 50

1. Мугича (Мугица)

Ако лятото в Япония имаше специална напитка, това определено би било мугичи. Това е печен ечемичен чай, сервиран студен. Семействата в Япония държат големи кани с чай в хладилника, готови за всеки, който се върне от жегата. Не съдържа кофеин и е пълен с антиоксиданти. Освен това е изключително полезен като помощно средство за храносмилането.

2. Амазаке

Амазаке се прави от ферментирал ориз . Това е традиционна, сладка и кремообразна напитка, която често се пие като здравословен тоник в Япония. Естествената ѝ сладост идва от процеса на ферментация, така че няма странен вкус като повечето здравословни напитки. Богата е на витамини като B1, B2 и диетични фибри. Успокоява, засища и е чудесна за червата и кожата.

Още: Какво става, когато разрешите мокра коса?

3. Соба-ча (Соба-Ча)

Соба-ча е известен още като чай от елда и както може би вече се досещате, има ядков вкус. Не съдържа глутен, кофеин и има множество ползи за здравето. Подобрява кръвообращението и е пълен с антиоксиданти .

4. Курозу

Курозу или японският черен оцет има леко специфичен вкус, но щом го опитате, ще останете във възторг. Това е по същество ферментирал черен оцет, приготвен от кафяв ориз. Обикновено се разрежда с вода преди пиене. Може да ускори метаболизма и да помогне за отслабване.

Още: Лесно избелване на зъбите с бананови кори - ето как

5. Сок от шишо

Сокът Шишо се прави от червените листа на перила (Perilla frutescens) или черна коприва , което му придава красив розовочервен оттенък, който изглежда почти прекалено красив за пиене. Вкусът е освежаващ, но леко пикантен, с ароматна нотка, която ви дава усещане за прочистване на главата. Твърди се, че Шишо има противовъзпалителни и алергенни свойства, което го прави отлично лятно освежаване.

Не пилете ноктите си преди да прочетете това

6. Юзу чай

Чаят от юзу е слънце в буркан - буквално. Прави се от кора от цитрусови плодове юзу, консервирана в мед или захар , след което се смесва с гореща вода, за да се получи сладко-кисела, ароматна напитка, която събужда всички сетива. Цитрусовите нотки правят напитката освежаваща, а тя е богата на витамин C, което я прави перфектната успокояваща глътка.

Още: Новата мания: Само ChatGPT ще ви даде обективна и безпощадна оценка дали сте красиви

7. Аоджиро

Аоджиру традиционно се приготвя от къдраво зеле или млада ечемичена трева . Това е наситенозелен сок с тревист вкус, който е изцяло посветен на доброто състояние на тялото. Произвежда се от къдраво зеле, така че не очаквайте никакъв вкус от него. Пълен е с хлорофил, витамини и минерали. Има билков вкус - като есенция от градина, кондензирана в чаша. Но в Япония е ценен заради способността си да подпомага храносмилането, детоксикацията и общата жизненост .