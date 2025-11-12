"Агресивният закон срещу "Лукойл" крие риск от саботаж": Търговец на горива с опасения за съдбата на рафинерията

Агресивната политика, която водим срещу "Лукойл", може да доведе до същия отговор от страна на компанията. Например, ако Русия реши да я посъветва да блокира работата на рафинерията. Приехме доста агресивен закон, който застрашава "Лукойл". Възможно е да има саботаж. Това опасение изрази Димитър Хаджидимитров от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на Нова телевизия. Според него трябва да има разговори, за да има приемственост.

Експертът смята, че изключение за България ще се направи и ще бъде прието искането за отсрочка на санкциите.

Изборът на особен управител

Хаджидимитров коментира и информациите, че Иво Петров ще заеме поста на особен управител. "Той се намира в Италия и никой не му се е обаждал за заемане на длъжността", каза той.

Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията коментира, че отдавна е можело да има назначен особен управител - още на 22 октомври. "И към момента има законодателство, което позволява назначаването му", обясни той.

По думите му изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс и кандидати, които да представят ясната си визия. А изборът може да се стане за 48 часа. "Нямам обяснение защо се бави назначаването на особен управител. Предполагам, че ще се поиска отсрочка с 6 месеца", добави Владимиров.

Относно доставките на горива, Хаджидимитров обясни, че при нужда могат да се докарат от чужбина запаси - с влакове от Гърция и Румъния - в рамките на 48 часа. От Турция и Египет също е възможно - с танкери.