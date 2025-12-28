Кабинетът подаде оставка:

Как Дакота Дичева едва не удуши легенда на Манчестър Сити и Англия (ВИДЕО)

В последните няколко години името на Дакота Дичева е едно от най-споменаваните в бойните среди. И това е абсолютно нормално. Все пак 27-годишната англичанка с български корени стана най-младата шампионка в историята на веригата PFL, както и първата британка, която става световен шампион по смесени бойни изкуства. Тези успехи ѝ донесоха световна слава и в момента тя е една от големите звезди при дамите в ММА.

Дакота Дичева и Джо Харт се забавляваха на ринга 

Наскоро пък в интернет се появи любопитно клипче с участието на Дакота и легендата на Манчестър Сити и Англия – Джо Харт. На него се вижда как Дичева, която е голяма фенка на „гражданите“ преподава урок на бившия вратар. В него 27-годишната звезда показва на стража различни захвати за отказване – главно с душене. Дичева на няколко пъти принуждава Харт да се предаде, като двамата откровено се забавляват на ринга.

Вратарят пази дълги години за любимия тим на Дакота - Ман Сити 

Както е известно, Джо Харт е един от най-известните вратари в историята на Англия. Той има на сметката си общо 348 мача за Манчестър Сити във всички турнири. В тях е запазил мрежата си „суха“ общо 137 пъти. С „гражданите“ стражът печели три пъти титлата във Висшата лига, веднъж ФА Къп и два пъти Купата на Лигата. В кариерата си е носил още екипите на Шрюзбъри Таун, Транмиър Роувърс, Блекпул, Бирмингам, Торино, Уест Хем, Бърнли, Тотнъм и Селтик. За националния отбор на Англия Харт има 75 двубоя, като участва на две световни и две европейски първенства с „трите лъва“.

