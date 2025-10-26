Александър Николов за санкциите срещу "Лукойл": Не идва апокалипсис

"Не идва апокалипсис", каза бившият енергиен министър Александър Николов в ефира на "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия във връзка с американските санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", които американското министерство на финансите наложи на компаниите и които се очаква да влязат в сила в края на ноември. Според него най-добрият вариант е държавата да си влезе в ролята с всичките механизми, с всичките замесени министерства.

"Най-голям ефект, ако не функционира рафинерията - ще има Министерство на финансите от несъбраните акцизи", каза още Николов.

Според него негативните ефекти от санкциите биха могли да се отразят на икономиката, като доведат до моментална инфлация, а при недостиг на горива - до много високи цени.

Целта на санкциите

Бившият енергиен министър обърна внимание, че както "Лукойл", така и "Роснефт", са огромни компании. "В България присъства само едната. Съответно, ако някой си мисли, че целите на Щатите са да направят живота ни по-труден, много сериозно се объркал, но има огромно количество работа, която държавата трябва да свърши, за да удовлетвори целите на тези санкции", смята още Николов.

Той обясни, че тези санкции са наложени от Министерство на финансите на САЩ и целта им е да постигнат икономически ефекти, с които да има още един инструмент за спиране на войната в Украйна. ОЩЕ: Мерц не губи надежда, че ще получи изключение от санкциите за германския бизнес на "Роснефт"