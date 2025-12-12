Спорт:

Дефицитът в търговията ни с ЕС надхвърли четири милиарда

12 декември 2025, 13:40 часа 172 прочитания 0 коментара
Дефицитът в търговията ни с ЕС надхвърли четири милиарда

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - септември 2025 г. е отрицателно и е на стойност 4,129 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Справка в НСИ сочи, че външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари - септември 2024 г. също е било отрицателно, но на стойност 227,3 млн. лева.

През периода януари - септември 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,6 на сто спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 39,699 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64,3 на сто от износа за държавите - членки на ЕС. През септември 2025 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 0,6 на сто спрямо септември 2024 г. и е на стойност 4,655 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2025 г. се увеличава с 4 на сто спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 43,829 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша. През септември 2025 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 10,7 на сто и е на стойност 5,203 млрд. лева.

Още: Износът на България намалява сериозно през 2025 г.

Търговията с трети страни

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - октомври 2025 г. е отрицателно и е в размер на 11,455 млрд. лева. Само за октомври 2025 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1,692 млрд. лева, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Справка в НСИ сочи, че външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - октомври 2024 г. също е било отрицателно в размер на 9,270 млрд. лева.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През периода януари - октомври 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1,7 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 25,270 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които формират 48,8 на сто от износа за трети страни. През октомври 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 3,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,553 млрд. лева.

Още: България отчита спад и в износа, и във вноса

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2025 г. нараства с 5,9 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 36,726 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Съединените американски щати. През октомври 2025 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4,245 млрд. лeвa.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
търговия Внос износ външнотърговско салдо
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес