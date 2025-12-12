Дефицитът в търговията ни с ЕС надхвърли четири милиарда

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - септември 2025 г. е отрицателно и е на стойност 4,129 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Справка в НСИ сочи, че външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари - септември 2024 г. също е било отрицателно, но на стойност 227,3 млн. лева.

През периода януари - септември 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,6 на сто спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 39,699 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64,3 на сто от износа за държавите - членки на ЕС. През септември 2025 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 0,6 на сто спрямо септември 2024 г. и е на стойност 4,655 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2025 г. се увеличава с 4 на сто спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 43,829 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша. През септември 2025 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 10,7 на сто и е на стойност 5,203 млрд. лева.

Търговията с трети страни

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - октомври 2025 г. е отрицателно и е в размер на 11,455 млрд. лева. Само за октомври 2025 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1,692 млрд. лева, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Справка в НСИ сочи, че външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - октомври 2024 г. също е било отрицателно в размер на 9,270 млрд. лева.

През периода януари - октомври 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1,7 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 25,270 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които формират 48,8 на сто от износа за трети страни. През октомври 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 3,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,553 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2025 г. нараства с 5,9 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 36,726 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Съединените американски щати. През октомври 2025 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4,245 млрд. лeвa.