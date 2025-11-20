БАБХ клекна пред бизнеса, отлага фрапираща такса

Българската агенция по безопасност на храните подготвя предложение до Министерския съвет за отлагане на датата на влизане в сила на Тарифата за таксите, събирани от БАБХ. Това стана след искане и недоволство от страна на браншовите организации.

Според промяната новата дата на прилагане ще бъде от 1 юли 2026 г.

Реакция след бурното недоволство

Предприетите действия са в отговор на исканията на сектора за по-дълъг подготвителен период, който да позволи на операторите в хранително-вкусовата промишленост да се адаптират към предстоящите промени.

Източник: БГНЕС

Бизнесът с храни възропта срещу шоковият скок на новите такси.

От 1 януари част от тарифите за услуги като регистрация, одобрения, проверки и изследвания скачат между 10 и 30 пъти.

Повишените налози засягат всички по агрохранителната верига - от фермери и ветеринарни клиники до хранителни магазини и заведения, посочват браншови организации.

От бранша дадоха пример, че за определени обекти таксите скачат от 34 лв. на 1060 лв.