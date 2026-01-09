Български знаменитости, известни с необикновените си имена

В шоубизнес средите все повече българските знаменитости избират да се представят пред публиката чрез прякори, псевдоними или съкратен вариан на имената си. Независимо дали става въпрос за музиканти, актьори или инфлуенсъри, името им често се превръща в ключов елемент от техния имидж и артистична идентичност. То позволява на артистите да се разграничат от личния си живот, да изградят запомняща се марка и да създадат уникална връзка с феновете си.

Необичайните имена

Музикалната индустрия в България е пълна с примери за личности, които използват псевдоними. Папи Ханс, Тита, Графа само малка част от артисти, които успешно съчетават своя таланта си с уникално име, лесно за запомняне и разпознаване. Рапърите и поп изпълнителите често избират кратки и звучни имена, които остават в съзнанието на публиката - например 100 Кила или Устата. Някои популярни лица от телевизионните предавания също избират нестандартното.

Имената не са малко, затова ние ви подбрахме няколко в следващите редове:

Миро - Мирослав Костадинов

100 кила - Явор Янакиев

Папи Ханс - Константин Трендафилов

Устата - Иван Динев

Тото - Йонислав Йотов

Боби Турбото - Борислав Захариев

Балан - Калоян Димитров

Ицо Хазарта - Христо Петвов

Криско - Кристиан Талев

Фънки - Димитър Ковачев

Цитиридис - Николаос Цитиридис

Графа - Владимир Ампов

Тита - Христина Пенчева

Мегз - Миглена Каканашева

Део - Деян Славчев

Играта - Ивайло Иванов

Fyre - Огнян Павлов

V:RGO (Вирго) - Виктор Йорданов

Чикагото - Теодор Венков