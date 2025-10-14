Безработицата във Великобритания достигна четиригодишен максимум

Безработицата във Великобритания достигна най-високото си равнище от над четири години през тримесечието, приключило в края на август, предаде БТА.

Нивото на безработица нараства до 4,8 на сто на фона на охлаждане на пазара на труда, отчита Националната статистическа служба (ONS).

Тези данни се публикуват преди представянето на британския проектобюджет на 26 ноември, когато министърът на финансите Рейчъл Рийвс ще трябва да намери решение на въпроса как да бъдат възстановени държавните финанси в условия на икономически застой и все още висока инфлация.

В същото време ръстът на заплатите в страната се е забавил до 4,7 процента през трите месеца до август спрямо 4,8 процента през предходните три месеца, достигайки ново дъно за последните над три години.

