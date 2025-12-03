Цената на петрола е в очакване на развитие в мирните преговори

Цената на петрола се измени минимално в днешната търговия. Инвеститорите очакваха развитие около мирните преговори между Русия и Украйна, които биха могли да увеличат доставките към световните пазари на фона на опасенията от потенциално изпреварващо търсенето предлагане и нарастващи запаси, предаде Ройтерс. Русия и САЩ не постигнаха компромис по евентуално мирно споразумение за Украйна след петчасова среща снощи между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, специалният пратеник на американският президент Доналд Тръмп.

Цените

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2 цента или 0,03 на сто и се търгуваше за 62,47 долара за барел в обедната азиатска търговия.

Американският суров петрол прибави 3 цента или 0,05 на сто до 58,67 долара за барел.

Цените на петрола остават ниски „въпреки продължаващите украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура. Освен това Москва предупреди, че може да започне да атакува кораби на страни, подкрепящи Украйна“, се казва в анализаторска бележка на ING.

Анализаторите отбелязват още, че цената на сорта Брент е на най-ниското си ниво от октомври.

Пазарите на петрол очакват резултата от преговорите, които биха могли да доведат до отмяната на санкциите срещу руски компании, включително големите петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, което би освободило ограничени доставки.

Обвиненията на Путин, че европейските страни пречат на опитите на САЩ да сложат край на войната, като представят предложения, за които знаят, че ще бъдат „абсолютно неприемливи“ за Москва, засилиха опасенията, че руските енергийни доставки ще продължат да бъдат ограничени за купувачи от Китай и Индия, тъй като преговорите може да не доведат до споразумение.

Дори преговорите да не доведат до резултат, „притесненията за свръхпредлагане и слабо търсене продължават да оказват натиск надолу върху цената на суровия петрол, която трябва да остане над нивото на съпротива от 50 долара, за да се избегне по-драстичен спад“, коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG.