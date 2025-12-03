Спорт:

03 декември 2025, 19:14 часа 141 прочитания 0 коментара
"Ядем и пием вносни продукти": Отчитат драстичен внос на храни, родното производство пада

"Картината за съжаление никак не е добра. Имаме един сектор на производство в земеделието, разпокъсано, фрагментирано, неефективно, неконкурентно". Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Жельо Бойчев, член на антимонополната комисия по повод доклада на КЗК, в който става ясно, че сме все по-зависими сме вноса на стоки и плащаме големи търговски надценки.

"Поставихме си като задача да проверим конкурентната среда в сектора със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти на пазара на модерната търговия на дребно. Избрахме да направим това като сравним 10 продукта, които са основните, които са почти ежедневно в консумация от българските граждани - мляко, млечни продукти, месо, местни продукти, хляб, брашно, слънчогледово олио, яйца, минерална вода. Искахме да видим цялата верига на доставка на тези продукти", заяви Бойчев.

Междинният секторен анализ отчита спад в производството, нарастващ внос и натиск върху фермерите заради силна концентрация и агресивни търговски практики. Какво се оказва: 25% спад на производството на сурово краве мляко за 5 г. Това води до спад на производството на мляко за консумация на пакетирано мляко. Производството на сирене - и там има спад с 9%. Производството на български кашкавал от краве мляко е спаднало с 14%.

Бойчев нарече това "драматични резултати", като уточни, че за сметка на това в същия период е 43% ръст на вноса на млечни продукти. В този период от време българинът не е загубил потребителските си навици, имаме ръст в консумацията на мляко. Има спад в консумацията на сирене, ръст в консумацията на кашкавал. "Ядем и пием вносни продукти", заяви експертът.

Темпът на нарастване на цената на суровото мляко следва европейските борси, но в България поне с 10% по-ниска, но темпът на нарастване на цената на крайния продукт във веригата е много по-голям, става ясно от доклада. "Забелязват се негативни тенденции в контрола на качеството. Там трябва нормативно да се пренапише този сектор. Какво се оказва: коректните производители на млечни продукти, които са коректни искат да спазват рецептура, да спазват качество, съответно техният продукт е на по-висока стойност и оттам той се измества от останалите на пазара, защото никой не може да следи за качеството. Това е една от основните препоръки в доклада на КЗК - да се преразгледа контрола на качеството", заяви Бойчев.

"С този доклад алармираме - и изпълнителната власт, и законодателната. "Ако ние сега не вземем мерки, не пресечем това нещо много радикално, рискуваме България да загуби традиционен сектор. Това ще бъде престъпление", заяви Бойчев. Причината: Има малки ферми, разпокъсано и неефективно е. Те не са на конкуретна основа със западните колеги от Европа. По-ниско субсидирани са.

С нашия доклад искаме да се увеличи дела на т. нар. обвързано субсидиране, да бъде подкрепяно количеството, качеството", заяви още експертът. "91% надценка при кашкавала, 82% при кравето сирене, 77% при кравето мляко, което означава, че има търговци на пазара, които ползват тези надценки", заяви Бойчев. Той каза, че надценката не означава само печалба.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
млечни продукти цена хранителни продукти Жельо Бойчев цени поскъпване на храни
