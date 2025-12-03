"Ядем и пием вносни продукти": Отчитат драстичен внос на храни, родното производство пада

"Картината за съжаление никак не е добра. Имаме един сектор на производство в земеделието, разпокъсано, фрагментирано, неефективно, неконкурентно". Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Жельо Бойчев, член на антимонополната комисия по повод доклада на КЗК, в който става ясно, че сме все по-зависими сме вноса на стоки и плащаме големи търговски надценки.

"Поставихме си като задача да проверим конкурентната среда в сектора със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти на пазара на модерната търговия на дребно. Избрахме да направим това като сравним 10 продукта, които са основните, които са почти ежедневно в консумация от българските граждани - мляко, млечни продукти, месо, местни продукти, хляб, брашно, слънчогледово олио, яйца, минерална вода. Искахме да видим цялата верига на доставка на тези продукти", заяви Бойчев.

Междинният секторен анализ отчита спад в производството, нарастващ внос и натиск върху фермерите заради силна концентрация и агресивни търговски практики. Какво се оказва: 25% спад на производството на сурово краве мляко за 5 г. Това води до спад на производството на мляко за консумация на пакетирано мляко. Производството на сирене - и там има спад с 9%. Производството на български кашкавал от краве мляко е спаднало с 14%.

Бойчев нарече това "драматични резултати", като уточни, че за сметка на това в същия период е 43% ръст на вноса на млечни продукти. В този период от време българинът не е загубил потребителските си навици, имаме ръст в консумацията на мляко. Има спад в консумацията на сирене, ръст в консумацията на кашкавал. "Ядем и пием вносни продукти", заяви експертът.

Темпът на нарастване на цената на суровото мляко следва европейските борси, но в България поне с 10% по-ниска, но темпът на нарастване на цената на крайния продукт във веригата е много по-голям, става ясно от доклада. "Забелязват се негативни тенденции в контрола на качеството. Там трябва нормативно да се пренапише този сектор. Какво се оказва: коректните производители на млечни продукти, които са коректни искат да спазват рецептура, да спазват качество, съответно техният продукт е на по-висока стойност и оттам той се измества от останалите на пазара, защото никой не може да следи за качеството. Това е една от основните препоръки в доклада на КЗК - да се преразгледа контрола на качеството", заяви Бойчев.

"С този доклад алармираме - и изпълнителната власт, и законодателната. "Ако ние сега не вземем мерки, не пресечем това нещо много радикално, рискуваме България да загуби традиционен сектор. Това ще бъде престъпление", заяви Бойчев. Причината: Има малки ферми, разпокъсано и неефективно е. Те не са на конкуретна основа със западните колеги от Европа. По-ниско субсидирани са.

С нашия доклад искаме да се увеличи дела на т. нар. обвързано субсидиране, да бъде подкрепяно количеството, качеството", заяви още експертът. "91% надценка при кашкавала, 82% при кравето сирене, 77% при кравето мляко, което означава, че има търговци на пазара, които ползват тези надценки", заяви Бойчев. Той каза, че надценката не означава само печалба.