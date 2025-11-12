Битката за Бюджет 2026: Работодатели и синдикати се надцакват

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев кръстосаха шпаги за Бюджет 2026. Бюджет 2026 е компромисният бюджет. Това, което се чу като предложение на експертите, икономистите и работодателите, че било спасение да има увеличение на ДДС, се оказа, че не се споделя от никой от управляващите. Това няма да бъде факт, защото би породило инфлация и ръст на цените, коментира Димитров пред БНТ.

Сблъсък между работодатели и синдикати

Според него с данък "дивидент" отговорността между фирмите и работещите, е споделена. Другият вариант е да се орежат разходите или капиталовата програма за общините, посочи Пламен Димитров. Той недоумява как ще бъде изпълнена капиталовата програма на 6.2 млрд. евро за 2025 година.

Председателят АИКБ Румен Радев отговори на президента на КНСБ. Предложенията на работодателите е, че алтернатива за бюджета винаги има. Според работодателската организация не трябва да се стига до увеличението на 2% на осигурителните вноски за пенсиите.

АИКБ се обяви против и данък "дивидент". Алтернативата според работодателите е в приходната част - нека във всички сектори в бюджета да има 5% увеличение на възнагражденията.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров пък посочи други варианти за връзване на бюджета. Всякакви милиарди могат да бъдат намерени - може да бъде въведен данък върху финансовите трансакции или върху свръхпечалбата на хазарта, даде пример председателят на профсъюза.

"Много добре може да се каже да се отреже оттук и оттам, но защо не се намерят средства от друго място", ядоса се Димитров на предложенията на АИКБ.

Председателят на АИКБ Румен Радев определи твърденията на Димитров като "неточни". Пламен Димитров се обиди на Радев и веднага го контрира, че говори с цифри и числа. Румен Радев добави, че изразената загриженост за народа липсва математика и числа.

Радев посочи, че в момента не се налага увеличение на осигурителните вноски с 2%. Категорично изоставането на възнагражденията в Минитерство на транспорта, Министерство на културата, Министерство на земеделието, съдебна система, обществените медии и други държавни ведомства, не могат да догонят заплатите в Министерство на отбраната и в МВР, недоволен е Радев.

Пламен Димитров определи като "пълни глупости" това, което казва председателят на АИКБ. Президентът на КНСБ уточни, че тогава, когато политиката по доходите се прави и се направи правилно, тя би била полезна. Синдикалната организация се обяви и за хоризонтална политика по доходите.

