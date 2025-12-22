Любопитно:

22 декември 2025, 15:15 часа 353 прочитания 0 коментара
Заради заплатите: Работодателите искат от президента вето на удължителния бюджет

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) призовава президента и омбудсмана на страната да вземат мерки спрямо правомощията си срещу частта от т. нар. удължителен закон, с която се индексират заплатите в бюджетния сектор, тъй като тези текстове противоречат на Закона за публичните финанси и Конституцията на страната. Това става известно от отворено писмо от АОБР, адресирано до президента на страната Румен Радев и омбудсмана Велислава Делчева.

АОБР настоява президентът да върне част от закона

От АОБР, която обединява официално признатите за представителни организации на работодателите у нас (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), настояват президентът мотивирано да върне частта от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026, в която се индексират заплатите в бюджетния сектор с инфлацията и/или президентът и омбудсманът да сезират Конституционния съд за неконституционносъобразност, включително нарушаване на правата на българските граждани.

Според организацията, в разрез с правилата, заложени в Закона за публичните финанси, вероятно заради предизборен популизъм и със ситуационно мнозинство, Народното събрание е добавило еднократна индексация на работещите в бюджетния сектор (чиито заплати вече бяха индексирани за тази година с най-висок темп в ЕС) с натрупаната годишна инфлация, която в зависимост от тълкуването и потенциално повторното удължаване може да натрупа между 0,5 и 1 млрд. лв. нов държавен дълг, за какъвто няма основание и служебното правителство няма да е оправомощено.

"Подобни решения не трябва да се вземат от отиващ си парламент при липса на парламентарно мнозинство, а от ясно мнозинство, което е излъчило стабилно правителство. Отговорността за такива решения в предизборна ситуация остава неясна и размита, а всяко политическо лице иска да получи подкрепа от повече избиратели въз основа на допълнителни привилегии за тях в бюджета, без това да отчита финансова дисциплина и отговорност, а единствено политически популизъм“, пише в писмото.

Според работодателските организации удължителният бюджет създава опасен правен прецедент на волунтаристично и неконституционносъобразно приемане на законодателство от Народното събрание, което буди сериозна тревога за правовия ред и върховенството на правото в държавата, както и за стабилността на публичните финанси и управлението на дефицита и държавния дълг в средносрочен и дългосрочен план.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
работодатели президент АОБР удължителен бюджет Бюджет 2026
