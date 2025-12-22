Добра година за цените на храните: От ДКСБТ отчетоха стабилизиране

Изминалата 2025-а година беше година на пазарно стабилизиране за цените на храните след силната нестабилност през 2022, 2023 и 2024 година. Това обяви Владимир Иванов, председател на Държавна комисия по стокови борси и тържища, по време на седмичния брифинг за цените и тенденциите в търговията на едро с плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти. По думите му пазарът се развива нормално, в рамките на сезонните и климатичните фактори, без да се отчитат необичайни или извънпазарни явления.

Цената на потребителската кошница

Потребителската кошница се запазва на равнището от 101 лева през изминалата седмица, като ценовите вариации са минимални и резултат от нормалния пазарен сблъсък между търсенето и предлагането, съобщи още Иванов, цитиран от БТА.

Според предоставената от него информация намаление на цените на едро при зеленчуците и плодовете има при домата (намаление с 2 ст.); лук (намаление с 3 ст.); червения пипер (намаление с 1 ст.); зеления пипер (намаление с 12 ст.); тиквичките (намаление с 25 ст.); зелето (намаление с 9 ст.); лимоните (намаление с 6 ст.); бананите (намаление с 13 ст.) и портокалите (намаление с 4 ст.).

Увеличение на цените на едро се наблюдава при краставиците (с 40 стотинки); картофите ( с 4 стотинки); морковите (с 4 стотинки); гроздето (със 17 стотинки) и ябълките (с 4 стотинки).

При основните хранителни стоки поскъпване има при кашкавала (с 24 стотинки); ориза (с 5 стотинки); олиото (с 5 стотинки) и свинското месо (с 11 стотинки).

Стоките, които намаляват своята цена, са захарта (с 6 стотинки); фасула ( с 8 стотинки); сиренето (с 4 стотинки); маслото (със 7 стотинки); киселото мляко (с 4 стотинки) и прясното мляко (с 1 стотинка).

Запазване на ценовото равнище от предходната седмица има при брашното; яйцата и пилешкото месо.

Цените от 1 януари досега

Владимир Иванов предостави и справката за динамиката в движението на цените на едро на основните храни за периода от 1 януари до 22 декември 2025 година.

Цената на захарта в началото на периода е 1,98 лева, а в края му – 1,82 лева. Изменението при фасула е от 4,34 на 4,23 лева в края на периода. Оризът остава на 3,35 лева, а движението при брашното е от 1,43 лева в началото на 1,53 лева в края. При олиото изменението е от 3,34 лева на 3,31 лева, а при яйцата – от 0,36 на 0,43 лева. Кашкавалът е струвал в началото 17,57 лева, а в края 18,52 лева. Сиренето се движи от 11,5 лева на 11,81 лева. Изменението при маслото, в опаковка от 125 гр., е от 3,08 на 3,04 лева в края. Киселото мляко 3 процента се движи от 1,32 лева през януари на 1,39 лева към декември. При прясното мляко динамиката е от 2,47 на 2,37 лева. Цената на свинското месо в началото на годината е била 10,1 лева, а към 22 декември 10,66 лева. Пилешкото месо се променя от 6,39 на 7 лева.

При зеленчуците и плодовете ценовата динамика през тази година (от 1 януари към 22 декември) е следната:

Домати (от 3,43 на 3,02 лева); краставици (от 3,37 на 4,51 лева); картофи (от 3,37 на 3,02 лева); зеле (от 1,33 лева на 0,73 лева); моркови (от 1,24 на 1,07 лева); лук (от 1,05 на 0,86 лева); червен пипер (от 4,8 на 2,68 лева); зелен пипер (от 4,68 на 2,38 лева); тиквички (от 2,88 лева на 2,2 лева); лимон (от 2,35 на 3,14 лева); банани (от 2,78 на 2,64 лева); грозде (от 3,63 лева на 3,27 лв.); портокали (от 1,85 на 2,23 лева) и ябълки (от 1,6 на 2,14 лева).

Проверки от КЗП

По покана на председателя на ДКСБТ в брифинга участваха и Александър Колячев, председател на Комисия за защита на потребителите, както и Цветислава Лакова, член на комисията. Те представиха данни за състоянието на пазара на дребно, които по думите им напълно съвпадат с наблюденията на ДКСБТ за пазара на едро.

Колячев подчерта, че при по-съществени увеличения комисията изисква обосновка от търговците и при липса на обективни икономически причини се пристъпва към санкции. По думите му подобни случаи са редки и засягат ограничен брой стоки.

КЗП обяви колко акта за високи цени е съставила по закона за еврото

"Промяната на цените на тези продукти е изключително ниска в повечето им случаи, а в отделни има големи увеличения,“ каза Колячев. „Когато констатираме малко по-голямо увеличение ние се намесваме на пазара. Искаме информация за обосновка на движението на тази цена. Ако видим, че тя не се дължи на обективни икономически фактори, веднага предприемаме мерки за санкционирането на тези търговци. За щастие тези търговци са изключително редки случаи и за малко на брой стоки или продукти“.

Подробности за контролната дейност и намесата от страна на КЗП предостави Цветислава Лакова. Съгласно нейната справка за периода от 9 октомври до 19 декември 2025 година са извършени 3 208 проверки във физически магазини. Най-честите установени нарушения се изразяват в липсата на цени в евро и в лева, проблеми при двойното обозначаване, включително и необосновано увеличение на цените. До момента са проверени разнообразни търговски обекта, които продават както хранителни, така и нехранителни продукта.

Съставените актове за установени административни нарушения са 251, от които 50 броя за необосновано увеличение на цените и в резултат, на което са сключени 82 броя споразумения по чл. 58г от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и са издадени 78 наказателни постановления.