Сивата икономика в България намалява: Проучване

22 декември 2025, 16:11 часа 203 прочитания 0 коментара
Сивата икономика в България продължава да намалява, като делът  ѝ през 2024 г. достига 20 – 21 процента, като композитният индекс "Икономика на светло" за миналата година регистрира стойност от 79,44 пункта, докато през 2023 г. той е бил 78 пункта. Това с общи професор д-р Стефан Петранов - създател на индекса, който Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изчислява за 14-та поредна година.

Влошаване обаче, се отчита при подиндекса "Заетост на светло", който обхваща трудовите отношения, като за миналата година той е 80,21 пункта при 82,24 пункта през 2023 г.

По думите на проф. Петранов съчетаването на умерен икономически растеж и намаляваща инфлация през 2024 г. е допринесло за по-нататъшното изсветляване на икономиката. Той подчерта, че през годината не са били предприети радикални нови реформи, насочени пряко към борбата със сивата икономика, но редица нормативни актове, приети в предходни години, са били прилагани по-ефективно и при засилен контрол.

Ученият отчете и наченки на структурна трансформация чрез различни държавни програми за дигитализация, технологична модернизация, иновации и конкурентоспособност, които по принцип ограничават сивата икономика, тъй като засилват формалния сектор, повишават прозрачността и затрудняват укриването на дейност. Той припомни и практиката от периода на ковид-кризата държавната подкрепа да бъде насочвана само към светлата част на икономиката, като изрази надежда този подход да се запази.

Заплати в плик 

В същото време проф. Петранов посочи, че административното увеличение на минималната работна заплата е довело до разширяване на практиките със заплати в плик, което се отразява в понижението на подиндекса "Заетост на светло“. Макар делът на сивата икономика да е намалял до най-ниското си ниво от началото на измерването, той остава относително висок в сравнение с останалите страни от Европейския съюз.

Областите, в които сивите практики са най-разпространени и където са необходими най-целенасочени мерки, са трудовите договори, които не отразяват реалното възнаграждение, допълнителната заетост без договори, коректното деклариране на труда и плащането на данъчно-осигурителната тежест, както и отчитането на оборотите в услугите и провеждането на обществени поръчки.

Петранов отбеляза, цитиран от БТА, че от началото на изследването на АИКБ през 2010 г. в България сивата икономика е била 37 процента, а през 90-те години, според други автори, нейният дял е бил над 50 процента. Така че тенденцията е благоприятна, резултатите са позитивни, тази година имаме повишение, което е добре, но има още работа да се върши, обобщи той.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев заяви, че въпреки някои обществени нагласи българската икономика се движи към по-висока прозрачност. Той отчете по-добра събираемост на данъци и акцизи, по-ефективен контрол и нарастващ дял на безкасовите разплащания. По думите му през 2024 г. дейността на АИКБ в борбата със сивата икономика и недекларираната заетост е била определена като добра практика от Европейския орган по труда.

В коментар за общественото недоволство Радев отбеляза, че в най-голяма степен това, което е предизвикало недоволството на хората, е „нечувствителното налагане политически на модел на управление, който дори и да преследва повишаване на стандарти, начинът, по който го прави, предизвиква хората и ги разочарова от това, че сякаш липсва чуваемост на техните проблеми“.

Той допълни, че анализи на АИКБ показват, че част от младите хора, които според статистиката не работят и не учат, всъщност участват на пазара на труда, но при нерегламентирани практики, което ги прави особено уязвими към сивата икономика.

Пламен Иванов
