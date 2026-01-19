Спорт:

Бившият шеф на КЗП: Еврото има минимално влияние върху инфлацията

Прекомерното говорене може да влоши пазарната среда. Доста търговци, подплашени от закона за еврото, вдигнаха цените миналата година. Сега, и заради влошената политическа ситуация, и заради предлаганите ограничения в цените, може да се стигне до подобна ситуация. Това мнение изрази бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и бивш зам.-министър на икономиката Димитър Маргаритов в ефира на БНТ.

Според него "всички знаем, че инфлацията е повече от 5%, но еврото е най-малкия фактор, който е повлиял на това".

"Инфлацията си е инфлация, еврото си е евро", каза той.

