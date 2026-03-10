Правителството обмисля компенсации за шофьорите заради поскъпването на горивата

Правителството обмисля въвеждането на компенсаторен механизъм заради повишението на цените на горивата, но все още не е ясно какъв точно ще бъде той. Това стана ясно след извънредно заседание на депутатите по казуса. Компенсации при зареждане вече имаше през 2022 г., когато цените на бензина и дизела достигнаха 3,50 лв. за литър. Засега не се знае дали и сега ще има намаление от държавата при зареждане, нито какви ще бъдат стойностите за литър гориво. Представителите на институциите уверяват, че няма да има криза с горивата, като наличните запаси са достатъчни, но депутатите настояха за конкретни мерки.

„Наличните складирани горива към 10 март, както и суровините, са в състояние да задоволят потреблението при бензин – период по-голям от 90 дни, газьол – по-голям от 90 дни, керосин – по-голям от 90 дни“, обясни зам.-министърът на финансите Станимир Михайлов.

Румен Спецов, особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“, добави, че „до края на месец март всички нужди за преработка на нефт са подсигурени, изготвен е график за доставки за април, нямаме информация от търговци, че няма да изпълнят доставки за месец април“.

По закон България складира гориво както в страната, така и в чужбина, в случай на неочаквани проблеми. Въпреки това депутатите настояха за мерки за намаляване на цените по бензиностанциите. „Всички следим борсата и какво се случва. Ситуацията не ни показва рязко бъдещо подобрение“, коментира Станислав Анастасов от ДПС. Георги Кръстев от ГЕРБ допълни: „Казахте, че работите по компенсаторен механизъм, но това е много общо. Искаме детайли.“ Зам.-министърът на финансите Станимир Михайлов уточни: „Обсъждат се няколко такива варианта и те не са свързани с удължителния закон.“

В хода на дискусията Костадин Костадинов предложи „да се дигнат санкциите срещу Руската федерация, което между другото вчера го заяви и самият унгарски министър-председател“. Мерки и преглед на запасите на горива поиска и доскорошният президент Румен Радев: „Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания“, заяви той. Към днешна дата средната цена на бензина у нас е 1,32 евро, на дизела – 1,45 евро, а на пропан-бутана – 0,62 евро.