Турция е готова да обсъжда промени в договора с "Боташ"

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е поканил турския си колега Алпарслан Байрактар на посещение в София. Двамата са се срещнали в Париж по време на форум, посветен на ядрената енергетика, съобщи самият Трайков пред журналисти във френската столица. По думите му турската страна показва разбиране и готовност да обсъди промени в условията на договора с "Боташ".

Предстоят конкретни преговори, тъй като става дума за сложни и специфични параметри. Трайков отбеляза, че Турция има свои интереси, но същевременно двете страни работят и по други съвместни инициативи. Сред тях е идеята за зелени енергийни коридори през Турция и България за пренос на енергия от възобновяеми източници. Основната тема в разговорите обаче остава газовият договор, подчерта той. Още: Трайков: Спецов да мисли и за българските потребители, договорът с „Боташ“ е безмилостен

Промените

До визитата на турския министър в София българската страна ще подготви подробна позиция за това кои параметри на споразумението могат да бъдат актуализирани, стана ясно от думите на Трайков. Според него България има интерес да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали. Още: Енергийният министър: "Булгаргаз" е във фактически фалит

"Искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите. Затова се разбрахме разговорите да продължат в София", заяви той.

Трайков допълни, че между България и Турция традиционно съществуват множество инициативи и съвместни проекти в енергийния сектор.