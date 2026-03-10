Формулата за цените на бензина на база петрола: Разясненията на Румен Спецов

Как точно се образуват цените на бензина и дизела в България сега, когато войната в Иран, подпалена от американския президент Доналд Тръмп, разбуни световните пазари на петрол и газ? Особеният управител на бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов даде разяснения от трибуната на парламента.

Много важен аспект в своеобразната формула са американските санкции срещу "Лукойл". Заради тях плащането за доставки на петрол сега се прави по-бързо от обичайното, ако нямаше санкции.

Накратко - цената на товар петрол, идващ с танкер в рафинерията, всъщност се формира в рамките на първите 5 дни, след като танкерът бъде натоварен и тръгне към Бургас. Във въпросните 5 дни осредната цена на международните пазари на съответния сорт/сортове петрол, който се превозва с танкера, е окончателната цена за товара.

"Ако един танкер е натоварен на 10 март, той ще влезе в рафинерията на 7 април (и чак тогава ще бъде преработен), но трябва да бъде платен на 19 март по котировки от 11 - 17 март. Затова и на колонките поскъпването се усеща по-рано", обясни Спецов. Плащането може и да не е на 19 март, но практиката след санкциите на САЩ срещу "Лукойл" е да се заплаща даден танкер горе-долу 24-48 часа след изтичането на петте дни.

Още: Рязко поскъпване на бензина и дизела в България ще е спекулация: Обяснение на база думи на финансовия министър

Резервите от горива в България

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" разполага към 10 март 2026 г. с общо количество петролни запаси от 1 007 360 тона, от които 780 141 тона се съхраняват на територията на България, а 227 220 тона – в други държави членки на Европейския съюз. По видове горива запасите са както следва:

Автомобилен бензин – 64 435 тона, от които 11 474 тона се съхраняват в Унгария, Словения и Румъния

Гориво за дизелови двигатели – 525 733 тона, от които 42 746 тона са в Унгария, Словения, Румъния и Гърция

Реактивно гориво от керосинов тип – 5 395 тона, съхранявани изцяло на територията на страната

Газ пропан-бутан – 656 тона, съхранявани на територията на страната

Котелно гориво – 54 724 тона, съхранявани на територията на страната

Нефт/петрол – 356 417 тона, от които 173 000 тона се съхраняват в Италия и Гърция

Още: България с горива за над 90 дни, но цените може да тръгнат нагоре

За преработката на цялото количество нефт на и извън територията на страната до крайни продукти са необходими между 23-40 денонощия, като в този случай общото количество създадени запаси ще обезпечи над 90 дни среднодневно потребление. Съгласно Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни, от които 30 дни се създават от държавата чрез Държавния резерв, а 60 дни – от задължени лица. Количествата, създадени от Агенцията, се съхраняват изцяло на територията на страната, докато задължените лица имат право да съхраняват до 50% от своите запаси в други държави членки на ЕС.

Във връзка с усложнената международна обстановка са извършени проверки във всички складодържатели на територията на страната, включително и в петролните бази на Агенцията. Проверени са общо 113 резервоара, като не са установени нарушения или отклонения в количеството и качеството на съхраняваните запаси.

С цел анализ на възможностите за поетапно освобождаване на горива са проведени разговори със задължените лица. Според предоставената информация запасите, съхранявани на територията на страната, могат да бъдат отпуснати в срок между 5 и 15 работни дни, а за доставката на запасите, съхранявани в други държави, са необходими между 15 и 45 дни. Няма липси в запасите, съхранявнаи в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД. От февруари тази година количествата, съхранявани от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД на територията на Нидерландия, вече са прехвърлени и се поддържат на територията на България.

Още: Има ли спекула с цените на горивата у нас: Позицията на петролния бранш