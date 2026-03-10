Може ли да има промени в условията на договора с "Боташ": Трайчо Трайков покани турския си колега на среща в София

България внимателно следи развитието на ситуацията и потенциалното ѝ отражение върху глобалните енергийни доставки и цените на суровините. Това заяви в изказването си по темата за последиците от кризата в Близкия изток върху енергийните пазари служебният министър на икономиката Трайчо Трайков. Той отбеляза рисковете от дългосрочно блокиране на Ормузкия проток, през който минават 20% от световните доставки на суров петрол, което вече оказва значителен натиск върху международните пазари и повишаване на цените. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков взе участие във Втората среща на върха за ядрена енергия, която се проведе на 10 март 2026 г. в Париж. Той бе част от българската делегация, водена от министър-председателя Андрей Гюров.

В рамките на форума министър Трайков се включи в работата на министерската среща на Европейски ядрен алианс (European Nuclear Alliance). Събитието събра министри и представители на държави членки на Европейския съюз, които подкрепят развитието на ядрената енергетика като важен елемент от енергийния преход, енергийната сигурност и усилията за намаляване на въглеродните емисии. Във фокуса на срещата бе актуалната геополитическа ситуация и отражението на кризата в Близкия изток върху енергийните пазари, както и теми, свързани с напредъка във включването и признаването на ядрената енергия като легитимен инструмент в политиките на ЕС за климат, енергетика и индустрия и подготовката на нова декларация на Алианса.

Министърът изтъкна, че България разчита на диверсифицирани източници на природен газ, сред които е дългосрочният договор за доставка с азербайджанската държавна компания SOCAR, както и доставките на втечнен природен газ от САЩ чрез терминала в Александруполис. Доставяните по договора количества покриват близо 40% от потреблението в България и са на изгодни цени, обвързани с петролни индекси за по-дълъг период, което ограничава влиянието на краткосрочните ценови колебания.

Цените на електроенергията

По време на дискусията министър Трайков обърна внимание и на трайно високите цени на електроенергията през последните години, които остават сериозно предизвикателство както за България, така и за страните от Югоизточна Европа. В този контекст той подчерта необходимостта от ускорено развитие на трансграничната електроенергийна инфраструктура и премахване на съществуващите пречки пред междусистемната свързаност. Според него е важно да се ускорят механизмите за държавна подкрепа, насочени към облекчаване на натиска върху потребителите.

Министърът подчерта значението на стратегическата автономия в енергетиката на европейско ниво и необходимостта от намаляване на зависимостта от външни доставчици. Според него електрификацията е един от важните инструменти за ограничаване на използването на изкопаеми горива, което изисква надеждно производство на чиста електроенергия, развитие на електропреносните мрежи и увеличаване на капацитета за съхранение на енергия.

„Ядрената енергия има ключова роля като стабилен нисковъглероден базов източник на електроенергия, свързан с производството на електричество, но и на топлинна енергия и водород“, подчерта министър Трайков. “Ролята ѝ в енергийни микс на България е доказана и ние развиваме последователно този потенциал с проекта за 7-и и 8-и блок в ядрената централа в Козлодуй. Задачата ни на общностно ниво е да бъде призната като равностоен компонент на европейския енергиен микс, наред с възобновяемите източници, при постигането на климатичните цели на ЕС до 2050 г. Радвам се, че вече е част от редица европейски политики и законодателни инициативи”, допълни министър Трайков.

Страната ни приветства и публикуването на новия европейски енергиен пакет, който включва Илюстративната ядрена програма (PINC) на ЕС, стратегия за развитие и внедряване на малки модулни реактори и стратегия за инвестиции в чиста енергия. Тези инициативи дават по-ясен сигнал за мястото на ядрената енергия в бъдещия енергиен микс на Съюза.

Министър Трайков повдигна въпроса за преразглеждане на техническите критерии в европейската таксономия, свързани с ядрената енергия, включително и за достъпа до финансиране, така че да се гарантира равнопоставено и технологично неутрално третиране на нисковъглеродните технологии.

European Nuclear Alliance е създаден през 2023 г. по инициатива на Франция, с цел да подкрепи ролята на ядрената енергия в постигането на целите на ЕС за декарбонизация, енергийна сигурност и конкурентоспособност. Сред учредителите на инициативата е и България, заедно с държави като Чехия, Полша, Румъния, Финландия и Словакия. Страната планира изграждането на нови ядрени мощности с общ капацитет около 2 GW след 2030 г., включително реализацията на блокове 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“, както и проучване на възможностите за внедряване на малки модулни реактори. Паралелно с това усилията са насочени към дългосрочната експлоатация на съществуващите мощности и към укрепване на експертния капацитет в ядрената сфера.

“Предстоят преговори с Турция"

В рамките на форума министър Трайков проведе двустранна среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция д-р Алпарслан Байрактар и го е поканил да посети София. От турска страна са проявили разбиране и готовност за промени в условията на договора с „Боташ“. “Предстоят конкретни преговори, тъй като става дума за много специфични параметри, в същото време Турция има свои интереси. Имаме и други съвместни проекти, които в момента обсъждаме, като например зелени коридори през Турция и България за енергия от възобновяеми енергийни източници, но основната тема е газовия договор”, подчерта Трайчо Трайков.

До посещението на Алпарслан Байрактар в София от българска страна ще бъде изготвена подробна позиция затова къде виждаме възможности да бъде актуализиран този договор. “Според мен е добра идеята България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турски терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите и за това се разбрахме да говорим в София”, каза още министър Трайков.

С румънския си колега Богдан-Груя Иван министър Трайков обсъди възможността за подаване на съвместно заявление за безвъзмездно финансиране на предпроектно проучване за хидроенергиен възел Никопол-Турну Мъгуреле. Министър Трайков разговаря още с министъра на енергетиката на Франция Мод Брежон и участва в съвместна среща на премиера Андрей Гюров с министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко.