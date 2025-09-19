Бизнес климатът във Франция остава стабилен за четвърти пореден месец

Бизнес климатът във Франция остава "стабилен и мрачен" през септември, съобщи Националният статистически институт INSEE, цитиран от БТА.

Синтетичният индекс, изчислен въз основа на отговорите на ръководителите на компании от основните търговски сектори, се запазва на ниво 96 за четвърти пореден месец, оставайки под дългосрочната си средна стойност от 100 от август 2024 г., посочва статистическият институт.

Бизнес климатът в сектора на услугите "се подобрява след три месеца на стабилност" (98 пункта, + 2 пункта), с ясно изразено възстановяване в сектора на информацията и комуникациите и спад в другите сектори.

Още: Лихвите по френските облигации за пръв път в историята надминаха италианските

В търговията на едро бизнес климатът "се подобрява отново" (98 пункта, + 1 пункт), белязан от възстановяване на доставките от чужбина и ръст на намеренията за поръчки.

Има ли опасност от финансова криза във Франция?