Вместо отменените от Върховния съд: Тръмп заплаши да наложи други мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови критиките си към Върховния съд, който миналата седмица се произнесе срещу митническата му политика, заричайки се да прибегне до други правомощия за налагане на мита и лицензи, предаде Ройтерс. "Съдът одобри и всички други мита, които са многобройни, и всички те могат да бъдат използвани по много по-ефективен и неприятен начин, с правна сигурност, отколкото митата, използвани първоначално“, написа той в публикация в социалните медии.

Митата

На 21 февруари, Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона. Ден по-рано Върховният съд постанови, че Тръмп е превишил президентските си правомощия, налагайки редица по-високи тарифи съгласно закона за икономически извънредни ситуации.

Междувременно стана ясно, че евромисарят по търговията Марош Шефчович ще участва в заседание на търговските министри на Г-7 по-късно днес, на което ще бъде обсъдена новата несигурност в областта на митата, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи нови, 15-процентови ставки.

Европейската комисия иска да получи пълна яснота за това, какво новите събития означават за търговските отношения между ЕС и САЩ, и настоява за завръщане към стабилността и преедвидимостта, посочи говорител на изпълнителния орган на ЕС.

Шефчович ще се присъедини към министрите на търговията на страните от Г-7, като на заседанието се очакват и представители на САЩ, допълни говорителят.

